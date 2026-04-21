Disebut Punya 750 Dapur MBG, Uya Kuya Akui Cuma Punya 1 Dapur di Benhil

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026). (Foto: Inilah.com/Diana)

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya mengaku geram ketika menerima informasi dirinya disebut-sebut memiliki ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dirinya menegaskan hingga saat ini hanya memiliki satu dapur sebuah restoran di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Namun dapur tersebut bukan merupakan program dari pemerintah dan tidak terkait MBG.

"Nih saya tekankan, sampai sekarang, sampai saat ini, tidak ada satupun dapur MBG yang saya punya. Dan saya cuma punya satu dapur restoran Asli Rasa di Benhil," kata Uya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Dengan adanya penyebaran hoaks tersebut, dirinya merasa nama baiknya dipertaruhkan.

"Jadi tiba-tiba, enggak tahu ya, orang-orang di sosial media (menilai), kesannya gue kapitalis banget ya, kayak dibilang sampai punya dapur segitu banyak," ujarnya.

Tak hanya itu, legislator Fraksi PAN ini mengungkapkan hingga saat ini dirinya juga belum kepikiran untuk membangun atau memiliki sebuah dapur MBG.

"Enggak ada niat untuk bikin dan memang belum kepikiran. Dan sekarang malah gue jadi cari tahu nih, gue bertanya memang berapa sih bikin dapur MBG? Katanya misalnya modalnya Rp3 miliar, gosipnya Uya punya 750 dapur, berarti kalau let's say Rp3 miliar dikali 750 dapur berarti Rp2,250 triliun lebih, uang dari mana?" ungkapnya.

Karena itu, ia menilai hoaks yang berkembang di masyarakat tersebut sangat tidak masuk akal.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari Anggota DPR, Surya Utama alias Uya Kuya (51) terkait penyebaran berita hoaks yang menyebutkan bahwa dirinya memiliki sekitar 750 dapur MBG.

"Iya benar (ada laporan), penyebaran berita bohong," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Minggu (19/4/2026).

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci terkait laporan dari anggota DPR yang berasal dari fraksi PAN tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.

Dalam laporan tersebut, Uya Kuya melaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 Dan Atau Pasal 263 KUHP Dan Atau Pasal 264 KUHP pada 18 April 2026.

Uya Kuya sebagai korban melaporkan seseorang yang masih dalam penyelidikan, bahwa dirinya melihat unggahan di akun media sosial Threads yang mengunggah fotonya dengan suntingan narasi bahwa korban memiliki 750 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Atas kejadian tersebut, Uya sebagai korban merasa dirugikan sehingga mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

