Dishub Ambil Alih Parkir Blok M Square, Parkir Liar Masih Merajalela

Sejumlah petugas sedang menertibkan parkir liar yang ada di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/5/2026).(Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Pengambilalihan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum sepenuhnya menertibkan praktik parkir liar.

Di lapangan, juru parkir tidak resmi masih terlihat beroperasi dan memungut uang dari pengendara.

Pantauan inilah.com pada Kamis (14/5/2026), aktivitas parkir di Blok M Square terpantau ramai. Kendaraan roda dua dan roda empat keluar masuk menggunakan sistem portal otomatis dengan tiket parkir.

Namun, di sejumlah titik, terlihat pria tanpa atribut resmi membantu mengarahkan kendaraan, lalu meminta uang kepada pengunjung secara langsung.

Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan pengambilalihan dilakukan setelah operator sebelumnya, Best Parking, tidak lagi memiliki izin operasional sejak 2023. Langkah ini diambil usai penyegelan area parkir terkait persoalan administrasi.

"Setelah kami hentikan dan dilakukan penyegelan, pemerintah daerah hadir untuk melakukan pengelolaan sementara secara swakelola agar layanan kepada masyarakat berjalan lebih baik," kata Damanik, Kamis (14/5/2026).

Ia menegaskan, tarif parkir yang berlaku tetap mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) dan tidak mengalami perubahan. Meski demikian, Dishub mengakui masih adanya praktik pungutan liar di lapangan.

"Terkait dugaan pungli oleh juru parkir liar di kawasan tersebut, kami terus melakukan pengawasan dan penertiban," ujarnya.

Keluhan juga datang dari pengunjung. Rizki, salah satu pengguna parkir, mengaku masih kerap dimintai uang oleh orang yang tidak mengenakan atribut resmi, meski telah membayar parkir melalui sistem tiket.

"Pengunjung jadi bingung, ini sebenarnya area umum atau ada aturan khusus. Banyak yang berdiri ngatur parkir, akhirnya kita nurut saja supaya enggak ribut atau takut kendaraan kenapa-kenapa," turutnya.

Ia mengaku pernah dimintai uang Rp2.000 oleh seseorang yang membantu mengarahkan kendaraan di dalam area. Menurutnya, praktik tersebut tidak dilakukan secara memaksa, namun tetap membuat pengunjung merasa tidak nyaman.

Rizki juga memilih tidak melapor karena petugas Dishub tidak selalu berada di lokasi saat pungutan terjadi. "Yang enggak mau repot, akhirnya banyak yang pilih langsung pergi daripada harus cari petugas dulu buat lapor," katanya.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta bersama Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel sejumlah gerbang parkir di Blok M Square pada Senin (11/5/2026). Penyegelan dilakukan menyusul dugaan pungutan liar dan potensi kebocoran pendapatan parkir oleh operator lama.

Kini, meski pengelolaan telah diambil alih sementara oleh Dishub sambil menunggu proses lelang operator baru, praktik parkir liar di dalam kawasan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.