Ditinggal New Found Glory, Hammersonic 2026 Koreksi Harga Tiket

Band pop-punk asal Amerika Serikat, New Found Glory, resmi mengumumkan pembatalan penampilan mereka di festival Hammersonic Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Mei mendatang.

Selain NFG, Hammersonic tahun ini juga dipastikan tanpa The Story So Far, yang juga mengumumkan mundur hanya sebulan sebelum pertunjukan.

Kabar tersebut langsung memicu berbagai reaksi dari penggemar, terutama yang telah menantikan penampilan kedua band tersebut di panggung Hammersonic tahun ini.

Sebelum New Found Glory dan The Story So Far, My Chemical Romance lebih dulu mundur meski berjanji akan datang ke Indonesia dengan konser tunggal.

Line Up Pengganti

Dalam pernyataan resminya, Hammersonic menyampaikan bahwa perubahan line-up dilakukan akibat situasi yang tidak terduga.

"Festival Hammersonic 2026 mengumumkan penyesuaian line-up menyusul keadaan tak terduga yang memengaruhi beberapa penampilan yang dijadwalkan. Artis baru akan segera diumumkan. Harga tiket telah disesuaikan dan untuk menghargai kepercayaan Anda, semua tiket yang telah dibeli sebelumnya sekarang berlaku untuk 2 orang per tiket," demikian pernyataan resmi yang disampaikan melalui media sosial.

Sebagai pengganti, beberapa nama baru telah diumumkan untuk mengisi panggung festival. Di antaranya adalah Dashboard Confessional, Ellegarden, Malevolence.

Ketiga band tersebut dijadwalkan tampil pada hari kedua festival.

Selain itu, pihak penyelenggara juga mengonfirmasi bahwa akan ada tambahan artis lain yang segera diumumkan dalam waktu dekat.

Tiket Turun

Selain perubahan line-up, kebijakan tiket juga mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.

Jika sebelumnya tiket dijual dengan harga Rp1.099.000, kini harga terbaru menjadi Rp550.000 untuk kategori 2-Day Pass. Dengan skema tersebut, harga per hari jika dibagi menjadi sekitar Rp275.000.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada penggemar yang tetap mendukung festival meskipun terjadi perubahan line-up.

Salah satu kebijakan baru yang cukup menarik perhatian adalah perubahan sistem tiket. Pihak penyelenggara memastikan bahwa 1 tiket yang sudah dibeli kini berlaku untuk 2 orang

Hammersonic 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yaitu 2 dan 3 Mei 2026 Sistem yang digunakan adalah free standing, sehingga tidak tersedia tempat duduk khusus bagi penonton.