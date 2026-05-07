Dituduh Jual Skincare Beracun, Doktif Polisikan Miss Gosip

Dokter detektif (Doktif) melaporkan Miss Gosip alias Intan Mutia Rahmah Tiara ke Polres Jakarta Selatan, setelah merasa difitnah melalui media sosial bahwa dirinya menjual produk kecantikan yang berbahaya bagi masyarakat.

"Hari ini doktif datang bersama pengacaranya doktif untuk memberikan keterangan atas pelaporan doktif ke saudari IMR atau Miss Gosip, karena dia begitu gencar melaporkan atau membuat konten-konten yang isinya jelas terang benderang itu adalah fitnah," tegas Doktif di Polres Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Ia menegaskan dirinya dapat membuktikan bahwa ungkapan Intan tak benar. Justru doktif menantang balik Miss Gosip, untuk membuktikan produk skincare yang mana yang membahayakan masyarakat.

"Silakan saudara intan membuktikan apa yang kamu sampaikan kamu buktikan dan doktif pesan, jangan mangkir seperti yang dilakukan oleh saudara FS (Fitri Salhuteru)," tuturnya.

"Panggilan sudah berulang-ulang dilakukan tetapi FS mangkir dan di sini tidak ada yang namanya bekingan juga. Ini jelas prosedurnya jelas transparan jadi doktif yakin penyidik Polres Jakarta Selatan akan tegak lurus," lanjut Doktif.

Menurutnya, tuduhan Intan telah menjatuhkan kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Ia menyebut akan membuktikan siapa saja sebenarnya "geng" yang suka menyebarkan hoaks dan tak menyukai kemunculannya.

"Saya memiliki bukti di etalase saudara Miss gosip itu ada yang namanya Tabita Glow yang doktif beli sendiri, dan ternyata tidak ada izin edarnya," ungkapnya.

Setelah dirinya mengungkapkan hal tersebut, produk ilegal tersebut langsung dihapus oleh Miss Gosip. Oleh karena itu, ia menilai dengan hilangnya unggahan tersebut maka membuktikan bahwa mereka takut dengan ancaman yang ada.