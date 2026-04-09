Ditutup Zionis Israel 40 Hari, Masjid Al-Aqsa Kini Bisa Dimasuki Umat Muslim

Umat Islam Palestina menggelar salat di Kompleks Masjid Al-Aqsa saat dibuka kembali untuk ibadah di Kota Tua Yerusalem Timur, Kamis (9/4/2026). (Anadolu Agency)

Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki kembali dibuka, Kamis (9/4/2026), untuk jemaah muslim, setelah ditutup selama 40 hari oleh Zionis Israel di tengah aksi militer gabungan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.

Dilansir dari Anadolu di lokasi, masjid yang terletak di Kota Tua tersebut dibuka kembali saat fajar dan membuat ratusan muslim Palestina dapat memasuki Kompleks Al-Haram al-Sharif.

Saat gerbang dibuka dengan lantunan azan subuh, banyak jemaah memadati lokasi dengan di antaranya terlihat meneteskan air mata dan melakukan sujud syukur di halaman masjid.

Ratusan muslim pun berbaris untuk beribadah salat subuh, menandai ibadah jemaah pertama di lokasi tersebut sejak penutupan.

Sebelumnya, Minggu (6/4/2026), Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki kompleks tersebut saat masih ditutup.

Serangan Gabungan Israel-AS ke Iran

Israel telah sepenuhnya menutup akses ke Masjid Al-Aqsa sejak 28 Februari lalu, bertepatan dengan serangan gabungan mereka dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Israel hanya mengizinkan staf masjid dan pejabat dari Wakaf Islam Yerusalem untuk beribadah di lokasi tersebut; sedangkan warga lain Palestina dipaksa beribadah di masjid-masjid yang lebih kecil di seluruh kota.

Otoritas Israel juga melarang pelaksanaan salat Idul Fitri 2026 di Al-Aqsa. Hal itu menandai pembatasan pertama sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada 1967.

Otoritas Israel pun menutup Gereja Makam Kudus, yang merupakan salah satu situs paling suci bagi umat Kristen di Yerusalem, selama periode yang sama.

Rezim Zionis Israel memperpanjang status darurat hingga pertengahan April, tetapi tidak menjelaskan apakah masjid tersebut akan tetap ditutup selama periode itu.