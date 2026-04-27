DKI Masuk Mode Siaga: Bukan Sekadar Kemarau, Ada Ancaman Berlapis dari El Nino

Ukuran Font Kecil Besar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memetakan tiga ancaman utama yang berpotensi terjadi akibat fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini, yakni kekeringan, kebakaran, dan peningkatan polusi udara.

Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan ketiga dampak tersebut menjadi fokus mitigasi karena diperkirakan El Nino berlangsung lebih lama dibandingkan tahun 2023.

"Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara," kata Marulitua, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, proyeksi tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta rapat lintas sektor bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi terkait.

Untuk mengantisipasi kekeringan, BPBD DKI tengah menyiapkan rencana modifikasi cuaca bersama BMKG yang akan diterapkan pada periode musim kemarau, khususnya saat puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus.

Selain itu, BPBD juga akan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Air Bersih dan berkoordinasi dengan PAM Jaya guna memastikan distribusi air kepada masyarakat terdampak. Mobil tangki air disiagakan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

Di sisi lain, upaya pengendalian polusi udara dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), termasuk perangkat yang tersedia di sejumlah gedung.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat membantu meminimalkan potensi kebakaran di wilayah perkotaan selama musim kemarau.

BPBD DKI memastikan seluruh langkah mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi kering.

Kebijakan penanganan dampak El Nino ini nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Gubernur sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Jakarta.