DNZ Wheels Debut di AS Lewat Rumah Modifikasi West Coast Customs

Rumah modifikasi ternama asal Burbank, California, AS, West Coast Customs resmi menampilkan kolaborasi terbaru dengan brand velg kebanggaan Indonesia, DNZ Wheels.

West Coast Custom dan DNZ Wheels menghadirkan satu unit Honda Civic EF untuk YouTuber kondang AS @mtvjesse dalam aktivasi marketing untuk produk apparel 'Full Send'. Kali ini, unit kendaraan Honda Civic EF atau akrab disapa Civic Nouva mendapat sentuhan modifikasi bergaya Japanese Domestic Market (JDM) yang diracik oleh seniman desain terbaik Indonesia, Musa Tjahjono.

Honda Civic Nouva hasil kolaborasi ini berhasil tampil 'out of the box' dengan bodykit Project J yang juga asli Indonesia. Mobil ini berhasil mendapatkan pujian dari para pelaku modifikasi dunia. Velg DNZ Ring 16" x 7" Type One yang dilabur kelir merah ini berhasil memberikan tampilan klimis, rapi dan estetis pada mobil ini.

Dikomandani langsung oleh Ryan Friedlinghaus --sang owner workshop yang terkenal di era kejayaan MTV 'Pimp My Ride' bahkan menjadi pilihan selebritas dunia hingga kini,-- Honda Nouva ini menjelma menjadi kendaraan modifikasi yang tidak biasa.

Tubuh hatchback berkelir putih lansiran 1988 tersebut dipadu satu set produk body kit Project J. Meliputi front lip, bumper, wide body fenders, side skirts, rear fenders, dan rear bumper yang dikirimkan langsung dari Indonesia.

Fitment kaki-kaki propernya ditunjang oleh velg DNZ Wheels Type One. Velg aftermarket garapan Garasi Drift tersebut mengusung spesifikasi lingkar diameter 16×7 inci dengan PCD 4/100 dan ET 38. Velg yang dibuat di pabrik Pako ini di Tanah Air selalu mendapatkan atensi dari para pecinta modifikasi, bahkan selalu sold out hanya dalam hitungan menit.

Saat ini, DNZ telah memiliki beberapa produk serta jaringan diler resmi di Indonesia, yang lengkapnya bisa dilihat dalam akun Instagram @dnzwheels.

Dalam unggahan di kanal YouTube resmi West Coast Customs, proses pengerjaan modifikasi unit Honda Civic Nouva ini awalnya didatangkan dengan kondisi sangat tidak terawat. Sehingga West Coast Custom membuat ubahan desain, serta melakukan proses restorasi modifikasi menyasar ke hampir seluruh bagian mobil, meliputi eksterior, interior, kaki-kaki hingga swap engine dengan versi transmisi manual 5-percepatan.

"Jesse dari Full Send membawa mobil itu kepada kami (WCC). Kami mencoba memberikan yang terbaik seperti yang biasa kami lakukan disini. Tentu saja produk Indonesia: DNZ Wheels dan Bodykit Project J adalah menu utama yang ingin kami sematkan, dan harus kami akui kualitas produk Indonesia ini sudah memiliki kelas Dunia," ujar Musa Tjahjono, yang juga Head Designer West Coast Customs.

Perpaduan produk aftermarket asli Indonesia di unit Civic EF sukses membuat tampilan khas JDM dibalut semangat 'Indonesian Pride'. Tentu saja project modifikasi ini merupakan sebuah pencapaian bagi industri modifikasi dan aftermarket Indonesia yang merambah hingga ke publik AS.

Sebagai asosiasi modifikasi di Indonesia National Modificator and Aftermarket Association (NMAA) mendukung selalu setiap kreasi karya anak bangsa bisa ekspansi ke luar negeri.

"Kehadiran dua produk otomotif buatan Indonesia di West Coast Customs merupakan pencapaian positif bagi industri di masa keterbatasan sekarang ini. Apalagi, WCC merupakan World Famous Automotive Workshop atau kita sebut 'etalase modifikasi dunia bagi dunia otomotif khususnya modifkasi, salute untuk DNZ Wheels dan Project J," ujar Andre Mulyadi, Founder NMAA.

Lebih jauh, industri aftermarket mulai mendapat banyak apresiasi di kancah internasional. Secara kualitas produksi, pengembangan dan style terbilang kompetitif dengan produk tuner aftermarket populer dunia. Tak heran jika ke depan, Indonesia siap menjadi salah satu barometer modifikasi dunia.