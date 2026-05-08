Do Kwon, Pendiri Terra Luna yang Divonis Penjara 15 Tahun Atas Penipuan Kripto

Bagi para pegiat kripto, pasti sangat tahu dan mengenal mata uang digital bernama Terra Luna.

Mata uang digital ini sempat merajai pasar kripto karena menawarkan inovasi stablecoin yang menjanjikan imbal hasil tinggi.

Kripto ini mulai populer setelah beberapa investor sempat mengaku pernah meraih keuntungan hingga 100 kali lipat, dari modal US$1,7 juta menjadi US$170 juta.

Sayang, masa kejayaan Terra Luna hanya seumur jagung. Dalam waktu yang sangat singkat, nilai Terra Luna anjlok dan membuat lebih dari 16.500 korbannya mengalami kerugian.

Sosok Pendiri Terra Luna

Terra Luna didirikan oleh seorang pria asal Korea Selatan bernama Do Kwon. Ia tercatat merupakan lulusan sarjana ilmu komputer dari Stanford University.

Sebelum merintis Terra Luna, Do Kwon sempat mendirikan startup Anyfi yang bergerak di bidang telekomunikasi.

Pada tahun 2018, Kwon kemudikan mendirikan perusahaan blockchain bernama Terraform Labs bersama rekannya, Daniel Shin.

Produk utama yang ditawarkannya adalah kripto Terra (LUNA) yang berhasil memikat lebih dari 40 juta orang yang berinvestasi.

Prestasi tersebut membawanya masuk dalam daftar Forbes ‘30 under 30 - Finance & Venture Capital’ di tahun 2019.

Divonis Penjara 12 Tahun

Era kejayaannya sebagai pendiri Terra LUNA hancur seketika saat mata uang digital miliknya turun sebesar 93,89 persen dalam satu hari (12 Mei 2022).

Hasil pengakuan orang-orang yang berhasil itu tentu membuat orang lain tergiur dan ingin mendapatkan keuntungan yang sama besarnya.

Berdasarkan catatan, ada sekitar 16.500 korban yang mengalami kerugian. Mereka yang awalnya berinvestasi dengan harapan mendapat keuntungan, langsung mengalami stres berat karena investasi mereka berubah menjadi barang yang tidak bernilai.

Ada yang kehilangan tabungan hidup, menjual aset properti, dan berpindah negara demi bertahan hidup.

Beruntung, pihak berwajib Korea Selatan turun tangan dan mengusut kasus ini. Tidak hanya menetapkan Do Kwon sebagai tersangka, mereka juga menerbitkan red notice atau permintaan kepada negara lain untuk menangkapnya.

Do Kwon akhirnya berhadapan dengan masalah hukumnya di ruang persidangan Manhattan.

Pada Januari 2025, Kwon sempat menyangkal sembilan dakwaan kepadanya, termasuk penipuan sekuritas dan pencucian uang.

Kemudian mengakui bersalah atas dua dakwaan pidana penipuan yang merugikan investor hingga US$40 miliar (sekitar Rp666 triliun).

Setelah persidangan panjang, Do Kwon resmi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh pengadilan federal Amerika Serikat pada 12 Desember 2025.