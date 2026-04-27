7 Doa Menagih Utang Agar Berhasil Jarak Jauh, InsyaAllah Hak Anda Kembali Tanpa Sulit

Ukuran Font Kecil Besar

Dalam Islam, utang piutang bukan sekadar urusan dunia, tetapi akad yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum.

Utang wajib dilunasi, dan menunda pembayaran bagi yang mampu termasuk bentuk kezaliman. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menyelesaikan utang dengan penuh tanggung jawab.

Namun, dalam praktiknya menagih utang tidak selalu mudah. Dalam kondisi ini, Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar lahir melalui komunikasi yang baik dan ikhtiar batin melalui doa.

Inilah yang dikenal sebagai “doa jarak jauh”, yaitu memohon kepada Allah SWT agar hati orang yang berutang tergerak untuk melunasi kewajibannya.

Bagi Anda yang sedang mengalaminya, ada berbagai doa dan amalan yang bisa dilakukan untuk menagih utang.

Selain membantu memperlancar penagihan, amalan ini juga menjaga hati tetap tenang dan hubungan tetap baik, meski dilakukan tanpa bertemu langsung.

Doa Menagih Utang Agar Berhasil dari Jarak Jauh

Berikut adalah doa menagih utang agar berhasil jarak jauh yang dapat Anda amalkan:

1. Doa dari Kitab Fiqhur Ridha

Doa ini menjadi salah satu amalan utama karena mengandung permohonan yang seimbang antara kepentingan Anda dan kondisi orang yang berutang.

اَللَّهُمَّ لَحْظَةً مِنْ لَحَظَاتِكَ اْلكِرَامِ، تُيَسِّرُ عَلىَ غَرَمَائِيْ بِهَا اْلقَضَاءَ، وَتُيَسِّرُ لِيْ بِهَا مِنْهُمُ اْلاِقْتِضَاءَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئْ قَدِيْرٌ

Latin:

Allahumma lahzhotan min lahazhootikal kiram, tuyassiru 'alaa ghuromaa-ii bihal qodhoo-a wa tuyassiru lii bihaa minhumul iqtidhoo-a, innaka 'alaa kulli syai-in qadiir.

Artinya:

“Ya Allah, dengan karunia-Mu, mudahkanlah orang-orang yang berutang kepadaku untuk melunasi, dan mudahkan pula bagiku untuk menagih dari mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Doa ini mengajarkan bahwa solusi terbaik bukan hanya menuntut, tetapi juga mendoakan.

Dengan membaca doa ini secara rutin, misalnya setelah sholat atau di sepertiga malam, Anda tidak hanya berharap utang dibayar, tetapi juga agar prosesnya terjadi dengan cara yang baik.

2. Dzikir As-Samii (Allah Maha Mendengar)

Dzikir ini diamalkan dengan membaca “As-Samii” sebanyak 500 kali, terutama setelah sholat dhuha di hari Kamis.

Maknanya adalah keyakinan bahwa Allah mendengar semua keluhan dan harapan Anda.

Dalam konteks menagih utang, dzikir ini membantu Anda tetap tenang dan tidak putus asa meskipun belum ada respon dari pihak yang berutang.

3. Dzikir Al-Mu’izz (Allah Maha Memuliakan)

Dibaca sebanyak 140 kali dalam seminggu, terutama malam Jumat atau Senin malam setelah Maghrib.

Dzikir ini berisi harapan agar Allah memuliakan Anda, termasuk dalam hal mendapatkan hak dengan cara yang baik.

Ini penting agar Anda tetap menjaga harga diri tanpa harus bersikap keras.

4. Dzikir Yaa Mudzil (Allah Maha Menghinakan sifat buruk)

Dibaca 770 kali dalam sehari dengan menghadirkan niat agar sifat buruk seperti menunda pembayaran dihilangkan.

Jika terasa berat, bisa diganti dengan membaca “Al-Mudzill” sebanyak 75 kali, lalu sholat sunah 2 rakaat dan berdoa:

“Allahumma Aaminnii Min (nama), Allahumma Akfinii Syarra-hu.”

Amalan ini lebih fokus pada perubahan sifat, bukan sekadar hasil. Karena sering kali masalah utang bukan pada kemampuan, tetapi pada sikap.

5. Amalan Surat Al-Fatihah

Sebelum menagih, Anda bisa membaca Al-Fatihah dengan niat menghadiahkannya kepada orang yang berutang. Setelah itu, lanjutkan dengan membaca:

“Wallohu mukhrijum maa kuntum taktumuum” sebanyak 23 kali.

Artinya: “Allah akan menyingkap apa yang kamu sembunyikan.”

Amalan ini diyakini membantu membuka hati dan kesadaran.

6. Doa dari Surat Al-Baqarah ayat 250

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

Latin:

Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdaamana

Artinya: “Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran dan kokohkan pendirian kami.”

Doa ini sangat relevan saat Anda menghadapi situasi sulit, seperti ketika hutang tidak kunjung dibayar.

7. Doa dari Surat Ali Imran ayat 16

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

Latin:

Rabbanaa innanaa aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa

Artinya: “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami.”

Doa ini membantu membersihkan hati, karena terkadang penghalang terkabulnya doa berasal dari diri sendiri.

Etika Menagih Utang dalam Islam

Menagih utang dalam Islam merupakan hak yang diberikan kepada pihak yang memberi utang (muqridl), namun hal ini harus dilakukan dengan cara yang benar.

Dalam Islam, cara menagih utang sering kali lebih ditekankan daripada sekadar hasil yang diperoleh.

Berikut adalah etika yang perlu diperhatikan ketika menagih utang dalam Islam:

1. Bersikap Baik dan Tidak Menggunakan Kata-Kata Kasar

Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam segala hal, termasuk dalam menagih utang.

Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk tetap bersikap santun, menghindari kata-kata kasar, dan tidak mengancam pihak yang berutang.

Menagih utang dengan cara yang baik adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam.

Ulama menegaskan bahwa menagih dengan sopan dan penuh kesabaran adalah sebuah kebajikan, sementara menuntut dengan keras atau mempermalukan pihak yang berutang bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Memahami Kondisi Pihak yang Berutang

Sebelum menagih, sangat penting untuk memahami kondisi orang yang berutang.

Jika orang yang berutang (muqtaridl) dalam keadaan tidak mampu untuk membayar, Anda tidak diperbolehkan menagih secara keras.

Dalam hal ini, Anda wajib memberikan kelonggaran waktu dan bersikap sabar menunggu hingga ia mampu membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ

Latin:

Wa in kaana dzu ‘usratin fanazhiratun ila maysarah

Artinya: "Jika orang yang berutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia mampu." (QS. Al-Baqarah: 280)

3. Utang Sebagai Akad Al-Irfaaq (Tolong-Menolong)

Dalam fiqih, utang termasuk dalam akad al-irfaq, yaitu akad yang didasari rasa tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Oleh karena itu, Anda tidak boleh memanfaatkan posisi Anda untuk menekan atau mengambil keuntungan tambahan dari orang yang berutang.

Dalam Islam, memberikan utang harus didasarkan pada niat untuk membantu, bukan untuk mencari keuntungan lebih.

4. Penggunaan Bukti atau Saksi Jika Diperlukan

Jika perlu, Anda boleh menggunakan bukti atau saksi untuk menjaga kejelasan dalam proses penagihan utang.

Al-Qur’an telah menganjurkan pencatatan utang untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Surah Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Latin:

Yaa ayyuhalladziina aamanuu idzaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musammam faktubuuh, wal yaktub bainakum kaatibun bil ‘adl

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Pencatatan utang ini tidak hanya melindungi hak kedua belah pihak, tetapi juga memberikan bukti yang sah jika diperlukan untuk menyelesaikan masalah di kemudian hari.

5. Melibatkan Pihak Ketiga Jika Diperlukan

Jika situasi penagihan utang semakin sulit dan dapat berpotensi menyebabkan konflik, Anda boleh melibatkan pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat atau pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah secara damai.

Pihak ketiga ini dapat bertindak sebagai mediator, membantu pihak yang berutang untuk segera melunasi utangnya tanpa menimbulkan ketegangan atau kerugian bagi kedua belah pihak.

Berapa Kali Menagih Utang Dalam Islam?

Dalam Islam, tidak ada batasan jumlah pasti berapa kali Anda boleh menagih utang. Namun, ada prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu kondisi orang yang berutang.

Menurut mayoritas ulama, Anda boleh menagih kapan saja selama orang tersebut dalam keadaan mampu. Ini karena menagih adalah hak dari pemberi utang.

Bahkan dalam kajian fiqih disebutkan bahwa penetapan jatuh tempo tidak selalu menjadi syarat sah, kecuali menurut sebagian mazhab seperti Malikiyah.

Namun, jika orang yang berutang benar-benar dalam keadaan tidak mampu, maka Anda tidak boleh menagihnya secara terus-menerus.

Bahkan diwajibkan untuk menunggu sampai ia memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan dalam banyak penjelasan ulama dan juga dalam tafsir para ahli.

Sebaliknya, jika ada indikasi bahwa ia mampu tetapi sengaja menunda, maka Anda diperbolehkan untuk terus mengingatkan, tentu dengan cara yang baik dan tidak berlebihan.

Kesimpulannya, bukan soal berapa kali menagih, tetapi bagaimana cara dan kapan waktu yang tepat.

Islam mengajarkan keseimbangan antara menuntut hak dan menjaga kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya mendapatkan hak, tetapi juga menjaga hubungan tetap harmonis.