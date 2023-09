Doctor Strange 2 Raup Rp2,6 Triliun di Minggu Pertama

Film superhero "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" menghasilkan sekitar 185 juta dolar AS atau Rp2,6 triliun dalam debut akhir pekan di bioskop Amerika Utara, menurut keterangan pengamat industri Exhibitor Relations pada Minggu (8/5/2022) waktu setempat.

Menurut para analis, angka tersebut mewakili debut akhir pekan terbesar tahun ini, menjadi terbesar kedua di era pandemi, serta terbesar ke-11 sepanjang masa.

"Ini adalah debut film Marvel yang sensasional, dengan standar dominan Marvel sendiri," kata David A. Gross dari Franchise Entertainment Research, dikutip dari AFP pada Senin.

Sekuel "Doctor Strange" disutradarai oleh Sam Raimi dan didistribusikan oleh Disney, kembali dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai peran utama serta dukungan peran oleh Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejofor, dan Rachel McAdams.

Dengan lonjakan besar "Doctor Strange", perkiraan pendapatan kotor akhir pekan itu menandai kebangkitan Hollywood dari dampak pandemi COVID-19

"Doctor Strange" menggeser film komedi aksi animasi "The Bad Guys" dari posisi teratas box office Amerika yang telah ditempati selama dua minggu. Produksi DreamWorks Animation itu menghasilkan 9,8 juta dolar AS (Rp142 miliar) untuk periode Jumat-Minggu.

Peringkat box office "Sonic the Hedgehog 2" dan "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" juga merosot jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat.

Pada akhir pekan kemarin, "Sonic the Hedgehog 2" memperoleh 6,2 juta dolar AS (Rp89,8 miliar) dan "Fantastic Beasts 3" meraup 4 juta dolar AS (Rp57,9 miliar). Kemudian di posisi kelima, film "Everything Everywhere All at Once" yang dibintangi Michelle Yeoh mengumpulkan 3,3 juta dolar AS (Rp47,8 miliar).