Doctor Strange 2 Tidak Akan Menampilkan Ryan Reynolds dan Patrick Stewart

Ryan Reynolds dan Patrick Stewart membantah rumor yang mengatakan bahwa mereka akan muncul di Doctor Strange 2 yang akan datang.

“Kurasa aku tidak seharusnya mengatakan apa-apa tentang itu, tapi aku benar-benar tidak ada di film itu," kata Reynolds dikutip dari People, Senin, (21/02/2022).

"Saya bisa menjadi narator yang tidak bisa diandalkan, tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak ada di film itu,” tambahnya.

Pekan lalu, trailer Doctor Strange 2 yang berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness ditayangkan selama Super Bowl LVI.

Dalam klip tersebut, penggemar mendengar suara yang terdengar sangat mirip dengan ucapan Stewart, "Kita harus mengatakan yang sebenarnya”.

Hal tersebutlah yang menjadi pemicu munculnya rumor yang mengatakan bahwa Stewart akan tampil dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Patrick Stewart sebelumnya berperan sebagai Profesor telekinetik Charles Xavier dalam serial film X-Men Marvel.

Namun sama seperti Reynolds, Stewart juga mengatakan bahwa dia tidak tampil dalam sekuel kedua dari film Doctor Strange itu.

“Anda tahu, orang-orang telah meniru suara saya sejak saya tampil di atas panggung 60 tahun yang lalu. Jadi, saya tidak bisa bertanggung jawab untuk itu,” katanya.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 6 Mei 2022.