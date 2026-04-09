Penggeledahan di Kementerian PU, Kejati DKI Sita Dokumen Penting dan Perangkat Elektronik

Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berlokasi di Jakarta. (Foto: Antara/Aji Cakti)

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggelar penggeledahan di beberapa ruangan Gedung Direktorat Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ruang kerja pejabat di kementerian tersebut.

"Penggeledahan termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023-2024," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Penyidikan ini terkait dugaan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam proyek pembangunan pendopo di area kementerian. Penggeledahan bertujuan untuk mengamankan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Tim penyidik mendatangi sejumlah lokasi yang diyakini memiliki keterkaitan dengan perkara. Dari kegiatan itu, beberapa barang diamankan, termasuk dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyidikan.

"Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan, antara lain berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik," tambah Dapot.

Barang bukti yang disita akan diteliti lebih lanjut untuk mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan. Kejati DKI menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan terbaru dalam penyidikan akan terus disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.