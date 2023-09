Dolar AS Melonjak Jelang Rilis Risalah Pertemuan The Fed

Dolar AS melonjak terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (3/1/2023) atau Rabu (4/1/2023) pagi WIB. (foto: inilah.com)

Dolar AS melonjak terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (3/1/2023) atau Rabu (4/1/2023) pagi WIB.

Hal tersebut disebabkan karena pelaku pasar menunggu risalah pertemuan terakhir bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) pada Rabu, dengan harapan mereka akan memberi sinyal lebih banyak pengetatan kebijakan.

Indeks dolar, yang mengukur kurs mata uang AS terhadap enam mata uang utama lainnya, terangkat 0,95 persen menjadi 104,5070.

Euro turun menjadi US$1,0566 dari US$1,0699 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling turun menjadi US$1,1988 dari US$1,2068.

Dolar AS dibeli 130,76 yen, lebih rendah dari 131,05 yen pada sesi sebelumnya. Kurs mata uang AS ini naik menjadi 0,9351 franc Swiss dari 0,9249 franc Swiss. Dolar AS menguat menjadi 1,3659 dolar Kanada dari 1,3533 dolar Kanada, dan meningkat menjadi 10,5450 krona Swedia dari 10,4338 krona Swedia.

"Kami memperkirakan risalah FOMC Desember akan menjelaskan pandangan kebijakan pejabat Fed untuk tahun 2023. Perhatian pada pertemuan tersebut, Komite mengisyaratkan ekspektasi luas untuk suku bunga terminal yang jauh lebih tinggi tahun ini," kata analis di TD Securities dalam sebuah catatan yang dikutip Rabu.

The Fed akan merilis risalah dari pertemuan kebijakan Desember pada Rabu, dan para pedagang akan mempelajari pembacaan petunjuk tentang langkah bank sentral selanjutnya.

Bulan lalu, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, menjadikan kisaran target suku bunga dana federal menjadi 4,25-4,5 persen, sebagai bagian dari upaya terbarunya untuk mengendalikan inflasi.