Dominasi Total! Indonesia Borong 2 Emas Tambahan di SEA ENC 2026

Atlet timnas esports Indonesia nomor Crossfire: Legends melakukan selebrasi setelah meraih medali emas SEA Esports Nations Cup 2026 dengan mengalahkan Vietnam di partai final.(Foto: PB ESI)

Panen prestasi terus berlanjut. Tim nasional esports Indonesia kembali mengukir nama di pentas regional dengan menyabet dua medali emas tambahan di ajang SEA Esports Nations Cup (ENC) 2026, Sabtu (9/5/2026). Tambahan emas itu datang dari nomor Crossfire: Legends dan Teamfight Tactics (TFT).

Dua emas baru ini melengkapi raihan sebelumnya di ajang yang digelar Southeast Asia Esports Federation (SEAEF) tersebut. Kontingen Merah Putih sebelumnya sudah mengantongi emas dan perak di nomor PUBG Mobile Solo, serta perunggu di nomor PUBG Mobile Duo.

Drama Comeback di Final Crossfire: Legends

Cerita paling menegangkan datang dari nomor Crossfire: Legends. Timnas Indonesia harus melewati pertarungan tiga gim sengit melawan Vietnam di partai final untuk mengunci medali emas.

Skuad Merah Putih sempat dipermalukan di gim pertama dengan kekalahan telak 3-10. Tekanan seakan menumpuk di pundak para atlet, mengingat Vietnam tampil sangat dominan sejak peluit awal. Namun, mental juara para atlet Tanah Air justru bangkit di gim kedua. Mereka membalikkan keadaan dengan kemenangan 10-6 untuk memaksakan laga penentuan.

Di gim ketiga yang menjadi penentu segalanya, timnas Indonesia tampil tanpa kompromi dan sukses mengunci kemenangan—sekaligus memastikan medali emas pertama dari nomor first-person shooter tersebut.

Sebelum babak final, Indonesia juga sempat melibas Malaysia dengan skor meyakinkan 10-4 di semifinal—modal mental yang sangat berharga untuk menghadapi partai puncak.

Iqbal: Persiapan Scrim Jadi Kunci

Pelatih Crossfire: Legends Iqbal Mauldhan Yusup mengungkap kunci kemenangan timnya. Persiapan matang lewat scrim atau pertandingan latihan, plus analisis mendalam tentang gaya main negara peserta lain, menjadi pondasi utama.

"Persiapannya untuk SENC Crossfire Legends ini tentunya berlatih seperti scrim dan review negara yang berpartisipasi karena kita sering bertemu juga di scrim maupun di turnamen sebelumnya, jadi itu sangat membantu kita untuk meraih medali emas," ujar Iqbal kepada ANTARA.

"Tidak lupa di luar itu juga beberapa masukan dan dukungan dari support system kita seperti keluarga dan teman-teman terdekat," imbuhnya.

Skuad Crossfire: Legends Merah Putih diperkuat enam atlet—Gede Bagus Panji Narajaya, Ibnu Qayyim Al Jauziah, Kautsar Faruqurrohman Ekatama, Muhammad Ilyas Alfarizi, Riddho Putra Muharam, dan Tubagus Mochammad Cipta.

Stefanus Aditya Bangkit dari Finish Ketujuh

Cerita inspiratif datang dari nomor Teamfight Tactics (TFT). Atlet Indonesia Stefanus Aditya Witjaksono mengawali turnamen kurang ideal—finis di posisi ketujuh pada Match 1 dan hanya mengoleksi dua poin.

Bukan ambruk, Stefanus justru bangkit luar biasa. Pada Match 2, ia melesat ke posisi pertama dan menambah delapan poin sekaligus. Penampilan impresif itu berlanjut di Match 3—kembali finis pertama dengan tambahan delapan poin.

Total raihan poin tertinggi itu membawa Stefanus mengamankan posisi puncak klasemen sekaligus mengunci medali emas nomor TFT untuk Indonesia.

Empat Medali, Posisi Indonesia Kian Mantap

Dengan dua emas tambahan ini, Indonesia mengoleksi total empat medali di SEA ENC 2026—dua emas, satu perak, dan satu perunggu. Capaian ini memantapkan posisi Tanah Air sebagai salah satu kekuatan utama esports di kawasan Asia Tenggara.

Prestasi yang ditorehkan kontingen Merah Putih sekaligus menjadi pengingat bahwa industri esports Indonesia terus tumbuh pesat. Pengembangan ekosistem yang dilakukan PB ESI bersama berbagai pemangku kepentingan mulai menunjukkan hasil di pentas regional.