Dongkrak Motivasi, Sean Gelael Sebut Dukungan Suporter Jadi Kunci Performa di Mandalika

Pembalap tim Garage 75 Sean Gelael bersiap mengikuti sesi kualifikasi GT World Challenge Asia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Antara/Ahmad Subaidi/tom)

Pembalap Indonesia Sean Gelael mengatakan akan menjadikan dukungan ribuan penonton sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam GT World Challenge Asia (GTWCA) di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026).

"Saya sangat senang akhirnya benar-benar bisa balapan di Mandalika di depan ribuan penonton yang hadir dan itu membuat motivasi jadi berlipat," kata Sean dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Sean yang didukung Pertamina Patra Niaga tampil kompetitif sepanjang seri Mandalika dan meraih dua trofi podium pada Race 1.

Pembalap tim Garage 75 itu lebih dulu merebut pole position setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 28,026 detik.

Pada balapan pertama, Sean finis di posisi ketiga klasemen umum sekaligus posisi kedua kelas Silver setelah kehilangan keunggulan akibat situasi Full Course Yellow dan Safety Car.

Pada Race 2 yang digelar sehari kemudian, Sean memulai balapan dari posisi keenam dan berupaya mengulang hasil positif seperti Race 1.

Sean sempat berada dalam persaingan podium kelas Silver, namun kemudian mengalami insiden. Tabrakan dengan Adderley Fong (Ferrari nomor 13) di Tikungan 11 membuat Sean terdampar di area gravel.

Karena kondisi mobil mengalami kerusakan, Sean terpaksa mengakhiri lomba lebih cepat.

"Saya lihat dia melebar dan saya berusaha menyusulnya karena kesempatan terbuka. Tapi jalurnya ditutup dan terjadilah tabrakan itu," kata Sean.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi penampilan Sean di Mandalika.

"Performa Sean menunjukkan bagaimana strategi yang matang, didukung produk berkualitas seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Fastron, mampu menghasilkan daya saing tinggi di lintasan balap internasional," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Sean selanjutnya tampil pada FIA World Endurance Championship putaran berikutnya, 6 Hours of Spa-Francorchamps di Belgia, pada 9 Mei.

