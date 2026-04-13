Profil Doni Salmanan: Biodata, Kronologi Kasus, hingga Aset yang Dimiliki

Senin, 13 April 2026 - 12:04 WIB

Doni Salmanan adalah seorang afiliator trading binary option yang sangat terkenal di tahun 2021.

Di masa kejayaannya, ia dipanggil “Sultan Soreang” atau “Crazy Rich Bandung” karena sering memamerkan kendaraan mewah serta berdonasi kepada masyarakat kurang mampu melalui akun YouTube Doni Salmanan.

Sayang, Doni Salmanan terlibat dalam kasus penipuan investasi yang menyebabkan kerugian total sekitar Rp24 miliar lebih bagi 142 korban.

Doni Salmanan divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Namun, baru menjalani masa tahanan empat tahun, Doni mendapatkan remisi dan wajib lapor hingga 2029.

Biodata Doni Salmanan

Nama lengkap : Doni Muhammad Taufik

: Doni Muhammad Taufik Nama panggilan : Doni

: Doni Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Oktober 1998

: Bandung, 4 Oktober 1998 Zodiak : Libra

: Libra Agama : Islam

: Islam Pasangan : Dinan Fajrina

: Dinan Fajrina Media sosial : @donisalmanan (Instagram), DONI SALMANAN (YouTube)

: @donisalmanan (Instagram), DONI SALMANAN (YouTube) Pekerjaan: Trader

Dikenal sebagai “Crazy Rich Bandung”, Doni Salmanan memiliki latar belakang yang sangat unik.

Pria kelahiran tahun 1998 di Bandung itu ternyata hanyalah lulusan SD dan status pekerjaannya di KTP adalah buruh harian lepas.

Jauh sebelum dikenal sebagai afiliator trading binary, Doni hanyalah masyarakat biasa yang bekerja sebagai pekerja serabutan, kuli bangunan, hingga juru parkir di Kabupaten Bandung sekitar tahun 2016-2017.

Semua jenis pekerjaan dilakukannya, asal bisa memberinya penghasilan. Sampai suatu hari, Doni mendapat informasi mengenai trading.

Setelah mempelajarinya, Doni nekat top-up modal sebesar Rp500.000 untuk berinvestasi di trading.

Berkat kejeliannya dalam melihat pergerakan pasar, ia berhasil mengembangkan uang tersebut hingga memiliki berbagai aset seperti rumah hingga motor dan mobil mewah.

Sebagai orang yang berhasil naik dari bawah, Doni selalu rendah hati dan berusaha untuk membantu kepada sesama, salah satunya dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tunai kepada masyarakat.

Melalui media sosial pribadinya, Doni juga kerap membagikan tips dan rahasia kesuksesannya kepada pengikutnya.

Sayang, masa emasnya tidak bertahan lama. Ia terlibat dalam kasus penipuan investasi dan dijatuhi vonis 20 tahun penjara.

Setelah bebas, Doni Salmanan mengunggah foto pertamanya bersama sang istri di media sosial Instagram.

Tidak hanya itu saja, Doni juga membuka fitur subscribe di Instagram dengan biaya Rp29.000 per bulan.

Dari fitur ini, ia telah memiliki lebih dari 6000 anggota, yang berarti ia sudah meraih keuntungan sebesar Rp174 jutaan.

Kasus Penipuan Binary Option Quotex

Melalui kanal YouTube “King Salmanan”, Doni Salmanan yang menjadi affiliator platform binary option Quotex, dituding menjebak anggota grup VIP-nya untuk mendaftar dan melakukan investasi di sana.

Dalam setiap konten yang dibuatnya, Doni kerap menautkan link dan mempromosikan aplikasi tersebut.

Sampai pada akhirnya, salah satu pengikutnya, RA melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan.

Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi mengatakan bahwa sistem binary option yang dipromosikan Doni Salmanan lebih mirip judi daring, di mana Doni meraih keuntungan dari kekalahan para anggotanya.

Kasus ini akhirnya bergulir ke tahap penyidikan pada Maret 2022. Doni Salmanan lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 9 Maret 2022.

Dalam kasus ini, ia dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari UUT ITE, dugaan penipuan, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain ditahan, polisi juga menyita aset-aset mewahnya, termasuk mobil Lamborghini, sejumlah motor sport, hingga rumah mewah.

Doni Salmanan divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar. Setelah menjalani masa tahanan selama kurang lebih 4 tahun, Doni dinyatakan bebas bersyarat pada 6 April 2026 karena dinilai berkelakuan baik dan telah membayar denda kerugian.

Meski telah bebas, Doni Salmanan tetap diwajibkan melakukan lapor diri secara berkala ke Bapas Bandung.

Aset Mewah Doni Salmanan yang Disita Negara

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah sederet aset mewah milik Doni Salmanan yang disita negara:

Uang tunai senilai Rp7,51 miliar

Uang tunai Dollar AS sebesar US$ 1.300 (sekitar Rp22,20 juta)

Porsche 911 Carrera 4S

Lamborghini Huracan Liberty Walk

BMW 840i Coupe M Tech

Honda CR-V (2 unit) dan Toyota Fortuner GR

Ducati Superleggera V4

Kawasaki Ninja H2 dan Ninja ZX-10R

BMW S 1000 RR dan KTM 500 EXC-F

Belasan unit motor harian (Yamaha Gear, Honda Beat, dan Scorpio)

Rumah Mewah di Kota Baru Parahyangan (Bandung Barat) dan di kawasan Soreang (Kabupaten Bandung)

Foto-Foto Doni Salmanan

Foto pertama yang diunggah oleh Doni Salmanan setelah bebas bersyarat bersama istrinya (Foto: Instagram / donisalmanan)

Doni Salmanan dan istri berpose di depan mobil mewah, sebelum ia ditangkap (Foto: Instagram / donisalmanan)