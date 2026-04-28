Dony Oskaria Ungkap Sumber Dana Rp4 Triliun untuk Perbaikan 1.800 Perlintasan KA

Kepala BP BUMN Dony Oskaria memberikan keterangan kepada awak media terkait rencana perbaikan 1.800 perlintasan kereta api di Jakarta, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria mengungkap sumber dana Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.

"Itu dari pemerintah, dari kami juga ada budget juga, tapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga," ujar Dony kepada wartawan, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dony mengatakan, sebetulnya rencana perbaikan perlintasan kereta api telah masuk dalam program kerja BP BUMN hal itu juga selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan bapak presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya," kata dia.

Lebih lanjut terkait dengan kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Dony menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dari sisi manajemen. Dia juga masih menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait dengan penyebab kecelakaan.

"Termasuk, semua akan kita evaluasi semuanya penyebabnya tentu ada pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi penyebab," ucapnya.

"Tapi di sisi kami, itu akan kita evaluasi juga bagaimana penyebab, efek, apakah ada unsur dan lain lain kita tunggu hasil dari pada KNKT itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi daripada menajemen kita," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun, demi keselamatan," ujar Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Prabowo menjelaskan ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh.

Menurut Prabowo, langkah ini diambil karena pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan, sehingga rawan kecelakaan.

Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga atau pembuatan jembatan layang (flyover).

"Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujarnya.