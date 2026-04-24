Dony Tri Pamungkas Diincar Klub Papan Atas Liga Polandia

Bek sayap Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas dikabarkan masuk radar salah satu klub papan atas Polandia, Legia Warszawa.

Kabar ini ditiupkan salah satu akun yang kerap memberikan isu transfer pemain sepak bola dunia di X, Markaj Top News. Dalam unggahannya, akun tersebut mengklaim, Legia telah memantau Dony Tri sejak beberapa bulan terakhir.

“Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, tengah dipantau klub Polandia, Legia Warszawa. Menurut sumber, pemain berusia 21 tahun itu dalam beberapa bulan terakhir masuk dalam daftar pemantauan (scouting shortlist) klub tersebut," tulis akun tersebut, Jumat (24/4/2026).

Dalam unggahannya juga, media tersebut mengatakan proses kepindahan Dony ke Legia Warszawa tidak akan terwujud secara gratis. Menurutnya, tim yang sempat berkancah di UEFA Champions League (UCL) itu akan membayar nilai transfer ke Persija sekitar 250.000 euro atau sekitar Rp5 miliar.

"Laporan menyebutkan nilai transfer yang dibutuhkan berada di kisaran 250.000 euro. Pemain Timnas Indonesia itu menjadi sosok kunci bagi timnya sepanjang musim ini," lanjut laporan yang sama.

Dony yang sempat tampil bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 lalu memang menjadi salah satu andalan Macan Kemayoran di musim ini. Total 22 pertandingan sudah dijalani Dony.

Dari total 1.725 menit membela Macan Kemayoran, Dony ikut berkontribusi satu gol, yakni saat melawan Persebaya.

Sebelumnya, potensi Dony memang sudah menjadi bahan perbincangan banyak pihak. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia John Herdman juga sudah mencermati hal itu.

Di usianya yang masih muda, Herdman melihat Dony Tri sebagai bagian dari upaya regenerasi skuad dalam persiapan menghadapi agenda internasional ke depan.

"Dari apa yang saya lihat, saya telah melihat Dony Tri bermain empat kali secara langsung. Setiap kali saya mempelajari sesuatu yang baru tentang dia dan penampilannya," kata Herdman pada jumpa pers menjelang pertandingan FIFA Series melawan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

"Dan dari apa yang saya lihat, saya pikir dia memiliki banyak potensi, potensi untuk pindah ke level berikutnya dalam permainan. Jadi sangat penting sebagai pelatih kepala agar saya bisa membantunya dalam perjalanannya," katanya.

