Dorong RUU Pemilu, KPK Usul Penerima Politik Uang Ikut Dipidana

Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendorong adanya perubahan signifikan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), terutama pada aspek penanganan praktik politik uang yang dinilai masih lemah dalam penegakan hukum.

Melalui hasil kajian internal, KPK menilai sejumlah ketentuan dalam penindakan pelanggaran pemilu belum berjalan efektif dan belum mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Kasatgas Gakkum dan Politik Direktorat Monitoring KPK, Kiagus Ibrahim, menyebut persoalan itu menjadi salah satu temuan penting dalam evaluasi lembaganya terhadap sistem kepemiluan yang ada saat ini.

“Bahwa salah satu faktor adalah bagaimana penegakan hukum di pasal-pasal itu sendiri bermasalah,” kata Kiagus di Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Dan itu masuk dalam temuan kami di paling akhir yaitu, belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu,” sambungnya.

Dalam kajian tersebut, KPK mendorong perluasan subjek hukum dalam RUU Pemilu. Tidak hanya pihak pemberi politik uang, tetapi juga penerima diusulkan turut dapat dikenakan sanksi pidana.

KPK menilai langkah itu penting untuk memberikan efek jera serta menutup celah praktik politik uang yang masih kerap terjadi dalam setiap kontestasi elektoral.

Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga mengusulkan adanya pengecualian bagi pihak penerima yang melaporkan praktik politik uang, agar tidak dikenai sanksi hukum. Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Pengaturan sanksi bagi pelaku politik uang juga diminta mencakup seluruh tahapan pemilu, termasuk proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Dalam forum yang sama, Anggota Bawaslu RI, Herwyn J H Malonda, menegaskan pentingnya penguatan regulasi untuk menekan praktik politik uang yang dinilai masih terjadi secara luas.

Ia menyebut praktik tersebut tidak hanya menyasar pemilih, tetapi juga berpotensi melibatkan tokoh masyarakat hingga aparatur sipil negara.

“Politik uang jangan segera dipikirkan kepada pemilih, (tapi) juga kepada para tokoh masyarakat, apalagi bagi PNS,” ujar Herwyn.

“Jadi bisa juga diartikan terkait dengan janji kepada jabatan tertentu. Dia harus juga diperjelas untuk itu. Kan dia akan terkait juga dengan politik uang, ya termasuk kepada penyelenggara pemilu,” pungkasnya.