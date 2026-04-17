Double Bigmatch Liga Inggris Pekan ke-33: Manchester City Vs Arsenal, MU Dihadang Chelsea

Manchester City berpeluang untuk memangkas jarak dengan Arsenal pada klasemen sementara karena kedua tim dijadwalkan bertemu di pekan ke-33 Liga Inggris.

Partai besar Manchester City menjamu Arsenal pada pekan 33 Liga Inggris dijadwalkan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Minggu (19/4) pukul 22.30 WIB.

Manchester City kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 64 poin dari 31 pertandingan, terpaut enam poin dari Arsenal di tempat pertama yang sudah melakoni 32 laga.

Selain misi memangkas jarak, Manchester City juga dipastikan ingin melanjutkan tren kemenangan setelah pada pekan lalu berhasil menghancurkan Chelsea dengan skor 3-0.

Di sisi lain, Arsenal tentu tidak ingin kembali tersandung, sebab pada pekan lalu The Gunners harus menelan kekalahan 1-2 ketika menjamu Bournemouth di Emirates.

MU Vs Chelsea

Selain pertarungan dua tim teratas, pekan 33 Liga Inggris juga akan menyajikan laga Manchester United menghadapi Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (19/4) pukul 02.00 WIB.

Manchester United mengusung misi bangkit pada pertandingan ini setelah pekan sebelumnya ditaklukkan Leeds United 1-2 di Old Trafford.

Hal serupa juga tengah diusung oleh Chelsea karena pada pekan sebelumnya harus menelan kekalahan telak 0-3 ketika menjamu Manchester City di Stamford Bridge.

Kedua tim kini tengah berupaya untuk mengamankan satu tempat di kompetisi Liga Champions musim depan dan kemenangan tentu akan membukakan jalan untuk mereka.

Selanjutnya, pekan ke-33 Liga Inggris juga menyajikan pertandingan bertajuk Derbi Merseyside yang mempertemukan Everton menghadapi Liverpool di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Minggu (19/4) pukul 20.00 WIB.

Berikut jadwal lengkap pekan 33 Liga Inggris:

Sabtu (18/4)

Brentford vs Fulham 18.30 WIB

Leeds United vs Wolves 21.00 WIB

Newcastle vs Bournemouth 21.00 WIB

Tottenham vs Brighton 23.30 WIB

Minggu (19/4)

Chelsea vs Manchester United 02.00 WIB

Nottingham Forest vs Burnley 20.00 WIB

Aston Villa vs Sunderland 20.00 WIB

Everton vs Liverpool 20.00 WIB

Manchester City vs Arsenal 22.30 WIB

Selasa (21/4)

Crystal Palace vs West Ham 02.00 WIB.