DPR Apresiasi Menteri Erick Dorong Pertamina Berkelas Dunia

Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan PT Pertamina (Persero) berkelas dunia. Melalui MotoGP Mandalika, NTB.

Dalam gelaran internasional ini, Pertamina menjadi satu-satunya sponsor. Langkah ini, menurut politisi Gerindra ini, memberi nilai positif bagi industri migas pelat merah itu. “Saya setuju. Jadi gini, namanya MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, kalau enggak salah. Ini (gebrakan) kan sudah membuat Pertamina dibicarakan di seluruh dunia. Bahwa dengan menjadi sponsor acara MotoGP di Mandalika ini, nama Pertamina mendunia,” kata Andre, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Andre menilai, langkah Menteri Erick sudah sesuai dengan target pemerintah. Yakni, yakni menjadikan Pertamina sebagai perusahan migas papan atas di kancah global. Sangat pantas, lantaran aset Pertamina mencapai ratusan miliar dolar AS. “Sesuai dengan target pemerintah, bahwa nanti pak Erick sudah menyampaikan bahwa Pertamina harus menjadi pemain kelas dunia dan dengan aset 100 miliar dollar AS,” ucapnya.

Kata Andre, menjadikan Pertamina sebagai sponsor tunggal di balap MotoGP adalah bagian dari promo yang tepat. Hal itu terlihat dengan mendunianya sirkuit Mandalika. Artinya, Pertamina sebagai sponsor utama mendapat efek populer yang sama juga seperti sirkuit Mandalika. “Iya dong, MotoGP itu promo yang efektif, contohnya saja sekarang pra musim aja Mandalika itu sudah mendunia, apalagi kalau kita sukses menjadi tuan rumah di MotoGP di bulan Maret nanti,” pungkasnya.

Diketahui, keindahan alam di sirkuit Mandalika menjadi surga bagi para pembalap dunia. Hal itu diakui oleh tim Ducati yang mengunggah sebuah video cuplikan gambar di akun Instagram @ducaticorse, Senin (14/02/2022) yang memuji keindahan alam di area sirkuit jalanan tersebut. "Paradise on Earth? Kami cinta, Indonesia! See you soon #MandalikaTest," tulis akun @ducaticorse

Sebelumnya, Menteri Erick mengatakan, langkah PT Pertamina (Persero) menjadi sponsor tunggal dalam ajang MotoGP di Indonesia adalah kesempatan untuk mengenalkan nama perusahaan di kancah global. "Kerja sama Pertamina dan MotoGP ini sangat baik dan menjadi langkah awal daripada merek Pertamina ini bisa mendunia," kata Menteri Erick.

Menurutnya, saat ini, Kementerian BUMN terus mendorong Pertamina untuk menjadi perusahaan global. Targetnya, perusahaan energi berpelat merah tersebut bisa mencapai valuasi US$100 miliar. "Maka ini akan menjadi perusahaan pertama memposisikan Indonesia sebagai global company. Saya berharap event ini menjadi langkah-langkah kecil, di mana Pertamina punya langkah besar dari ini," jelas dia.