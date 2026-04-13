DPR Beberkan Celah Penyelewengan BBM Subsidi Lewat Skema Barcode

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyoroti adanya penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan memanfaatkan barcode.

Menurut dia, Pertamina sebenarnya telah memiliki instrumen pengawasan yang memadai melalui sistem digitalisasi, termasuk penggunaan barcode dan pemantauan CCTV di SPBU. Namun, ia menyayangkan adanya praktik di lapangan yang mencoba mengakali sistem tersebut.

"Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakali sistem tersebut," ujar Bambang di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Bambang mencontohkan temuan terkait adanya pengumpulan barcode oleh oknum tertentu yang digunakan untuk mengisi BBM di luar jam operasional resmi. Fenomena ini, kata dia, menunjukkan bahwa teknologi tanpa pengawasan manusia yang berintegritas tidak akan berjalan optimal.

Bambang menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah konsistensi dalam menjalankan aturan. Ia menyebut, secanggih apa pun sistem yang dibangun akan sulit berjalan jika masih ada perilaku menyimpang.

“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’ ya repot," jelasnya.

Sementara itu, terkait urgensi pembentukan satuan tugas (satgas) BBM, Bambang menyerahkan sepenuhnya pada kajian teknis. Ia menilai, apabila pembentukan satgas dapat memberikan efek jera, maka Komisi XII DPR RI akan mendukung langkah tersebut.

"Terkait dengan pembentukan Satgas dan sebagainya saya pikir silakanlah dikaji. Kalau bagi saya melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan dan kalau memang dirasa perlu ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera," tuturnya.