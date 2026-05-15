DPR Dorong Kemenkes Perkuat Pengawasan Pintu Masuk Negara terkait Hantavirus

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta pemerintah memperketat pengawasan di pintu masuk negara menyusul munculnya kasus hantavirus di Indonesia. Ia menilai, langkah antisipasi perlu diperkuat guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut melalui jalur perjalanan internasional.

“Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, diharapkan untuk memperkuat pengawasan di pintu masuk ke dalam negeri seperti pelabuhan, bandara dan PLBN,” kata Yahya kepada Inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, langkah Kemenkes memperkuat pengawasan melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan sudah tepat dan perlu dijalankan secara konsisten.

Ia berharap sistem tersebut mampu meminimalkan risiko masuk dan menyebarnya hantavirus di Indonesia.

“Kita harapkan ini dijalankan dengan baik agar tidak terjadi potensi penyebaran hantavirus melalui pintu masuk tersebut,” ujarnya.

Selain pengawasan di pintu masuk negara, Yahya juga menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi potensi penyebaran penyakit infeksi emerging tersebut.

Ia menyebut Kemenkes telah menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia.

“Untuk itu kita berharap agar penyebaran hantavirus di Indonesia dapat tertangani dengan baik,” ucap Yahya.

Yahya kembali mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap mengikuti arahan otoritas kesehatan terkait penanganan hantavirus.

Ia juga meminta pemerintah daerah bersama dinas kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait hantavirus, khususnya dalam aspek pencegahan.

“Untuk itu Kemenkes beserta Dinas Kesehatan setempat agar senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hantavirus terutama dari segi promotif dan preventif,” paparnya.