DPR Ingatkan Fungsi KSP sebagai Penghubung Program Presiden, Qodari Siap Jaga Fokus

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti memberikan masukan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari agar tetap konsisten menjalankan tugas sebagai penyambung program Presiden kepada masyarakat.

Rinto berharap KSP di bawah kepemimpinan Qodari menjaga jarak dari dinamika politik praktis agar fokus kinerja tetap terjaga dengan baik.

“Prinsipnya adalah bapak ini adalah penyambung apa yang menjadi kegiatan dan program Presiden kepada masyarakat saya hanya berpesan saja karena bapak ini sebagai KSP, saya berharap tidak usah masuk ke politiknya. Seperti mungkin di Presiden sebelumnya ada KSP yang masuk ke dalam politiknya,” kata Rinto dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026).

Rinto menilai kemandirian KSP dari unsur politik penting agar setiap kebijakan Presiden benar-benar tersampaikan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada kesan kepentingan lain.

“Kami berharap tentunya biarkan dalam politik itu berdiri mandiri sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap keinginan yang dilakukan presiden ini benar-benar tersampai dan tersalur untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menanggapi masukan tersebut, Muhammad Qodari memberikan klarifikasi bahwa KSP memang berkomitmen penuh pada aspek teknokrasi. Ia menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya telah memetakan tantangan besar dalam mengawal program-program strategis Presiden Prabowo.

“Jadi Pak Rinto, KSP kita berusaha fokus pada teknokrasi karena memang tadi kami sampaikan juga waktu menunggu, dari jauh-jauh hari kami sudah melihat bahwa tantangan pemerintahan Pak Prabowo ini ada pada teknokrasi programnya sangat berpihak kepada masyarakat, sangat merakyat tapi ada program-program baru dengan skala besar,” ujar Qodari.

Qodari menegaskan, perhatian utama KSP saat ini adalah memastikan program-program rakyat yang berskala besar tersebut dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.