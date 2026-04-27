DPR Ingatkan Kemendiktisaintek: Evaluasi Prodi Jangan Sekadar Respons Tren

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berhati-hati dalam merencanakan evaluasi hingga penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus berpijak pada kajian akademik yang kuat dan dilakukan secara transparan.

Hetifah menekankan, perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja bagi industri. Meski peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja merupakan hal penting, fungsi kampus jauh lebih luas dari itu.

"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," ujar Hetifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dorong Revitalisasi, Bukan Penutupan Massal

Hetifah menilai pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi prodi, bukan penutupan massal. Prodi yang dianggap kurang relevan, kata dia, sebaiknya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta penyelarasan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.

Ia juga mengingatkan, orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan. Hal itu dikhawatirkan justru melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.

Politisi Partai Golkar tersebut mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari akademisi, kalangan industri, hingga asosiasi profesi.

"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," tegasnya.

Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi X DPR RI memastikan akan mengawal kebijakan tersebut agar berjalan terukur dan adil. Hetifah menegaskan, kebijakan ini harus memperkuat daya saing bangsa tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan.

1,9 Juta Sarjana Sulit Terserap Dunia Kerja

Rencana evaluasi dan penutupan prodi sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali.

Badri menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Kemendiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana, namun banyak di antaranya kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Penyebabnya, kebutuhan di lapangan kerja kerap tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan para lulusan. Pemerintah pun berencana mengendalikan kesenjangan tersebut dengan menutup sejumlah prodi yang dinilai tidak relevan.

Sebagai gantinya, fokus akan diarahkan pada prodi yang menopang industrialisasi. Sektor-sektor yang menjadi prioritas meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

"Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kami coba susun nanti bersama," kata Badri.