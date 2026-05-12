DPR Minta Pemerintah Angkat Guru Honorer Jadi ASN Secara Bertahap

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).(Foto: inilah.com/ Reyhaanah Asya)

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah segera memperjelas status guru honorer dan PPPK, dengan mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap di tengah kondisi darurat kekurangan guru.

Cucun mengatakan, DPR setiap tahun menerima berbagai aspirasi dari tenaga pendidik, terutama terkait persoalan pendataan, keterlambatan sertifikasi, hingga tidak masuknya sejumlah guru dalam skema penerima insentif.

“Problematika guru itu kan dari dulu, ya kita ingin ada data yang betul-betul bisa mengakomodir para tenaga-tenaga pendidik ini, terutama ya guru-guru yang honorer atau statusnya P3K sekarang ada paruh waktu segala macam,” kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, DPR telah beberapa kali meminta pemerintah agar tidak mengabaikan hak-hak para tenaga pendidik, baik di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Agama.

“DPR sudah sampaikan kepada pemerintah beberapa kali jangan sampai hak-haknya mereka itu ya tidak diafirmasi,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan guru saat ini semakin kompleks karena sejumlah pemerintah daerah disebut mengalami keterbatasan anggaran untuk membayar gaji guru PPPK.

“Karena kalau polemik sekarang P3K daerahnya sudah tidak punya duit, mau gajinya dari mana?” ucap Cucun.

Ia mengatakan, DPR berharap pemerintah dapat secara bertahap mengangkat guru honorer menjadi ASN agar para tenaga pendidik memiliki kepastian status dan penempatan kerja.

“DPR menginginkan ya kalau pemerintah kuat, ya secara bertahap angkatlah menjadi ASN sehingga statusnya ada kejelasan untuk para guru ini, tenaga pendidik di negara kita,” tegasnya.

Menurut Cucun, status ASN juga akan mempermudah penempatan guru di berbagai wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

“Supaya betul-betul, mereka dengan syarat tadi mau ditempatkan di daerah manapun atau ditempatkan di wilayah manapun kalau sudah menjadi ASN menjadi abdi negara,” tutup Cucun.