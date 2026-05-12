DPR Minta Pemerintah Perkuat Pencegahan Hantavirus di Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus atau virus hanta di Indonesia. Ia mengingatkan agar penanganan dini dan langkah mitigasi diperkuat supaya kasus tersebut tidak meluas seperti pandemi COVID-19.

“Jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi. Kemudian menjadi luas dan melebar dan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di waktu terjadi di COVID,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026)

Ia menegaskan, hal-hal yang harus dicegah sejak awal perlu diperkuat agar virus tersebut tidak meluas dan melebar.

“Pintu-pintu yang memang harus dicegah ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi,” ujarnya.

Puan menekankan, pihaknya bakal segera meminta penjelasan dari stakeholder terkait seperti misalnya Kementerian Kesehatan melalui komisi di DPR.

“Tentu saja komisi yang terkait kami akan minta untuk meminta penjelasan dari stakeholder yang terkait, untuk melakukan pencegahan-pencegahan atau antisipasi,” jelas Puan.

Sebagai informasi, Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Andi Saguni mengatakan pihaknya secara cepat mengidentifikasi satu Warga Negara Asing (WNA) berjenis kelamin laki-laki berusia 60 tahun yang kontak erat dengan pasien konfirmasi virus Hanta kedua di kapal pesiar MV Hondius.

Temuan ini didapatkan dari laporan International Health Regulation (IHR) National Focal Point (NFP) Inggris, Kamis 7 Mei 2026 pukul 21.55 WIB yang kemudian dinotifikasikan ke IHR NFP Indonesia.

"Orang tersebut merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi kapal pesiar MV Hondius yakni perempuan yang meninggal, usia 69 tahun yang kasus kedua," jelas Andi secara virtual dalam konferensi pers bertajuk 'Kewaspadaan Penyakit Virus Hanta', dikutip di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Orang yang kontak erat ini kata dia, berada dalam satu penerbangan dan satu penginapan dengan kasus terkonfirmasi kedua di kapal pesiar saat perjalanan dari Saint Helena ke Johannesburg, Afrika Selatan.

Pria tersebut diketahui berdomisili di Jakarta Pusat dan bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan asing. Beruntungnya, dia tinggal sendiri sehingga tidak berkontak dengan orang lain.

Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan Kemenkes terhadap kontak erat tersebut, dia tidak memiliki gejala namun mempunyai komorbid hipertensi 10 tahun yang tidak terkontrol dan menggunakan vaping.

"Kabar baiknya, hasil PCR negatif virus hanta, baik tipe HPS dan HFRS. Kelima spesimen yang kami ambil negatif dari hanta," ujarnya.