DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT Jadi UU, Ini Isinya

Ketua DPR RI Puan Maharani usai mengesahkan RUU Perlindungan PRT dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026). (Foto: Inilah.com/Diana)

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun 2025-2026. Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga.

Sebelum mengesahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu menanyakan kepada peserta rapat untuk persetujuan menjadi UU.

"Tiba saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan yang disambut kata setuju dari peserta rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Usai mengetok palu, Puan langsung memberi tepuk tangan yang meriah usai disahkannya UU PPRT. Sontak tepukan tangan ini, juga disambut oleh para peserta rapat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut menghadiri rapat.

Sebelum pengesahan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memaparkan dalam proses pembahasan RUU ini, pihaknya telah melibatkan 32 pakar, LSM, ormas, aktivis buruh, mahasiswa, perusahaan penempatan PRT, akademisi kampus dan instansi pemerintah.

"Dalam agenda RDP RDPU dan kunjungan ke universitas agar RUU tentang PPRT ini, dapat benar-benar mendapatkan masukan yang bermakna dari publik, sehingga badan legislasi dapat melakukan atraksi yang tepat untuk dituangkan dalam norma maupun materi muatan," tutur Bob.

Adapun substansi yang mengemuka dalam RUU PPRT yang telah disepakati antara lain:

Satu, pengaturan mengenai PPRT berasaskan kekeluargaan, perlindungan penghormatan hak asasi manusia, keadilan kesejahteraan dan kepastian hukum.

Kedua, Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. "Yang ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan lingkup perumahtanggaan yang berdasarkan adab kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT," ungkapnya.

Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan perekrutan secara luring ataupun secara daring. Selanjutnya kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS.

Keenam, calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari perusahaan penempatan PRT atau P3RT. Ketujuh, pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan konteks tempat bekerja sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga sosiokultural antara pemberi kerja dan PRT.

Lalu perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan. Berikutnya, P3RT melarang memotong upah, memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apapun dari calon PRT dan PRT.

Selain itu, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan memberdayakan RT/RW.

"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku, diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT," jelasnya.

"Terakhir, peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak undang-undang PPRT berlaku," tandasnya.