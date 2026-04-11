DPR Soroti Rencana Garuda Naikkan Harga Tiket, Wanti-wanti Efeknya ke Penumpang

(Foto: Dok. Garuda Indonesia)

Ukuran Font Kecil Besar

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menanggapi rencana kenaikan harga tiket pesawat hingga 9–13 persen yang akan dilakukan oleh Garuda Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari aksi korporasi yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, terutama harga avtur.

Herman menyatakan kenaikan tarif tidak dilakukan tanpa alasan. Namun, ia mengingatkan agar maskapai tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

"Kenaikan harga tentu ada dasarnya, dan itu merupakan aksi korporasi, disesuaikan dengan berbagai komponen harga produksi saat ini, terutama biaya avtur yang saat ini naik di atas asumsi APBN," ujar Herman kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, lonjakan harga avtur yang melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor utama yang memengaruhi biaya operasional maskapai. Kondisi tersebut dinilai mendorong penyesuaian harga tiket oleh Garuda Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan rencana penyesuaian harga akan dilakukan secara proporsional dan terukur.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator," ujar Glenny dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan pergerakan harga avtur yang dinamis.

Garuda Indonesia juga menyiapkan langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute, sebagai upaya menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

"Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge sebagai salah satu komponen pembentuk harga tiket pesawat. Besarannya naik hingga 38 persen untuk pesawat jet maupun pesawat bermesin baling-baling.

Untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau, pemerintah juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen. Kebijakan tersebut berlaku untuk tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, khususnya kelas ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan bea masuk nol persen untuk suku cadang pesawat guna memperkuat daya saing industri maintenance, repair, and overhaul (MRO).