DPR Wanti-wanti, Nasib Industri Plastik Jangan seperti Tekstil

Harga plastik naik signifikan sejak sebelum Lebaran pada 21 Maret 2026. (Foto: Antara).

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti kerentanan industri plastik nasional akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Menurutnya, ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku menjadikan sektor ini sangat terdampak oleh situasi global.

Hingga kini, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan resin dan nafta secara mandiri. Sebagian besar kebutuhan bahan baku tersebut masih harus didatangkan dari luar negeri karena terbatasnya kapasitas industri petrokimia domestik.

“Ketika kawasan Timur Tengah mengalami konflik, pasokan nafta langsung terganggu. Padahal sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku plastik Indonesia berasal dari wilayah tersebut. Akibatnya, harga resin dan produk plastik melonjak tajam, bahkan mencapai kenaikan hingga 30 sampai 50 persen, dan untuk jenis tertentu bisa menyentuh 70 persen,” jelas Nevi di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Lonjakan harga tersebut mulai membebani industri hilir seperti sektor kemasan, makanan dan minuman, hingga otomotif. Kenaikan biaya produksi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada harga jual barang di masyarakat.

Nevi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi industri dengan mengurangi penggunaan bahan berbasis fosil dan mengoptimalkan bahan daur ulang.

“Dalam jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu segera mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain, seperti kawasan Afrika dan India agar rantai pasok tetap terjaga,” tegasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, ia menekankan pentingnya penguatan industri petrokimia nasional melalui pembangunan kilang dan pabrik resin. Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan kebijakan stabilisasi harga lewat insentif fiskal dan subsidi terbatas.

“Jangan sampai kita mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada industri tekstil. Negara harus hadir menyelamatkan industri plastik nasional sebelum dampaknya semakin luas,” tutur Nevi.

