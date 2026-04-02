DPR Wanti-wanti Penerapan WFH Jangan Sampai Ganggu Pelayanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan alias Aher, mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara terukur dan berbasis kinerja. Aher menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dia juga menekankan, kebijakan WFH harus disertai dengan indikator kinerja yang jelas agar tetap menjaga produktivitas ASN.

“WFH itu boleh saja sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kinerja tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Aher di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Skema WFH

Lebih lanjut Aher mengatakan, orientasi utama dalam setiap kebijakan birokrasi adalah pelayanan publik. Karena itu, skema WFH harus dirancang untuk tetap menjamin kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan.

“Jangan sampai fleksibilitas kerja justru berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan. Masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan yang optimal,” tegasnya.

Aher juga menilai penerapan WFH juga memerlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional meskipun tidak bekerja dari kantor.

“Perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk indikator kinerja yang terukur. Dengan begitu, WFH tidak menjadi celah untuk menurunkan disiplin,” kata dia.

Evaluasi Berkala

Lebih jauh Aher juga mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi WFH di lingkungan ASN. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

“Evaluasi harus terus dilakukan. Kita perlu memastikan apakah kebijakan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kinerja atau justru sebaliknya,” tuturnya.

Di sisi lain, dia berpendapat bahwa WFH dapat menjadi peluang untuk mendorong transformasi birokrasi yang lebih modern dan adaptif. Kunci utama dari kebijakan WFH adalah keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan tanggung jawab pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

“Kalau dikelola dengan baik, WFH bisa menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Intinya, fleksibilitas boleh, tapi kinerja harus tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.

