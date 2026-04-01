DPR Wanti-wanti Penimbunan BBM Bersubsidi, Minta Pemerintah Percepat EBT

Kendaraan mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. (Foto Ilustrasi: Dok. Antara)

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cheroline Chrisye Makalew, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah dinamika global yang menekan sektor energi.

Ia menilai, lemahnya kontrol distribusi berpotensi membuka celah penyalahgunaan yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kenyataan di lapangan sering sekali disalahgunakan,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Selain aspek pengawasan, Cheroline juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada BBM dalam jangka panjang. Ia menilai potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya di kawasan timur, belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pemerintah perlu mempercepat pengembangan EBT untuk listrik agar ketergantungan pada BBM berkurang. Terlebih khusus untuk wilayah Timur Indonesia seperti Papua, kita punya SDA yang memadai tapi belum maksimal dalam pengelolaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kondisi global yang tidak menentu menuntut Indonesia menyiapkan strategi komprehensif guna menjaga ketahanan energi nasional. Langkah tersebut mencakup penguatan cadangan energi, peningkatan kapasitas produksi dan penyimpanan dalam negeri, hingga percepatan transisi menuju energi berkelanjutan.

“Indonesia perlu terus memperkuat cadangan energi nasional, meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan dalam negeri, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan agar ketahanan energi kita semakin kokoh ke depan,” pungkasnya.