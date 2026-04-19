DPR Warning Industri Vape: Jangan Cuma Kejar Cuan, Keselamatan Prioritas

Anggota Komisi IX DPR RI mendorong adanya pengawasan ketat terkait maraknya penggunaan rokok elektrik atau vape, yang tengah ramai diperbincangkan.

Menurut dia penyalahgunaan vape sudah menjadi persoalan serius kesehatan publik dan ketahanan generasi muda.

“Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan lintas sektor, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, hingga aparat penegak hukum, terutama dalam mengawasi kandungan liquid, peredaran produk ilegal, serta penjualan bebas yang menyasar anak-anak dan remaja, termasuk di platform digital,” kata Nurhadi kepada Inilah.com, Minggu (19/4/2026).

Selain itu, ia juga memandang perlu adanya edukasi publik yang diperkuat, agar masyarakat memahami bahwa vape bukan tanpa risiko.

Di sisi lain, Nurhadi juga menegaskan perlu adanya penegakan hukum secara tegas tanpa kompromi terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika.

“Jangan sampai celah regulasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang justru merusak masa depan generasi muda,” tegas dia.

Maka dari itu, ia menekankan negara harus mengambil posisi yang jelas, yakni melindungi kesehatan masyarakat yang jadi prioritas utama.

“Industri boleh tumbuh, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kualitas hidup rakyat,” ujar Nurhadi.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Ario Seto dalam rapat di DPR RI belum lama ini, BNN secara resmi mengusulkan pelarangan vape di tingkat nasional.

Temuan di lapangan menunjukkan vape sering disalahgunakan untuk mengonsumsi zat berbahaya seperti etomidate.

