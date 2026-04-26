DPRD DKI Jakarta Minta Penertiban Parkir Liar tak Sekadar Seremonial

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Komisi B, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026). (Foto: Facebook/DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Ukuran Font Kecil Besar

Parlemen Kebon Sirih mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih serius membenahi karut-marut parkir liar di Ibu Kota. Penertiban yang dilakukan aparat diminta tidak hanya berhenti pada aksi razia sesaat yang bersifat seremonial, melainkan harus menyentuh akar masalah tata kelola perparkiran.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menegaskan bahwa konsistensi adalah kunci dalam mengurai benang kusut parkir liar. Ia mengapresiasi langkah tegas di kawasan Poins Square, Lebak Bulus, baru-baru ini, namun mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dijalankan secara sporadis.

"Penertiban ini jangan berhenti sebagai razia sesaat atau seremonial. Harus menjadi bagian dari pemberantasan yang berkelanjutan,” tegas Jupiter dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Soroti Kebocoran Pendapatan Daerah

Jupiter memaparkan bahwa persoalan parkir di Jakarta memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari lemahnya sistem pengelolaan, regulasi yang belum tajam, hingga potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, pembenahan parsial hanya akan memindahkan masalah ke titik lain.

"Kalau hanya menertibkan lokasi tertentu, masalahnya akan terus berulang di tempat lain. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem, termasuk pengawasan yang lebih ketat,” ujarnya.

Tindak Lanjut Penertiban di Jakarta Selatan

Desakan legislatif ini menyusul aksi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang memimpin langsung operasi penertiban di kawasan Poins Square, Jakarta Selatan, Jumat (24/4). Sebanyak 200 personel gabungan diterjunkan untuk menyisir kendaraan yang nekat memakan badan jalan di Jalan Kembang Lestari.

Dalam operasi tersebut, kendaraan yang melanggar langsung dipindahkan ke kantong parkir resmi milik Perumda Sarana Jaya. Langkah ini diambil sebagai upaya jangka pendek untuk mengurai kemacetan parah di kawasan penyangga transportasi publik tersebut.

DPRD DKI berharap penertiban di bawah komando Rano Karno tersebut menjadi kick-off bagi kebijakan yang lebih berani dan konsisten. Legislatif menginginkan sistem perparkiran yang transparan dan tertib sebagai bagian dari pelayanan publik yang modern di Jakarta.