DPRD DKI Soroti 22 Ribu Anak tak Sekolah di Jakarta Utara

Potret buram pendidikan di ibu kota kembali menyeruak ke permukaan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tercatat lebih dari 22.000 anak di wilayah Jakarta Utara tidak mengenyam bangku sekolah. Angka fantastis ini memicu reaksi keras dari jajaran DPRD DKI Jakarta yang menilai kondisi tersebut sebagai bom waktu sosial.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menegaskan bahwa fenomena ini mencerminkan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia mempertanyakan arah masa depan generasi muda Jakarta jika akses dasar terhadap pendidikan masih tersumbat.

"Bagaimana masa depan mereka jika tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Ini persoalan serius yang harus segera ditangani," ujar Justin Adrian pada Sabtu (2/5/2026).

Optimalkan Sekolah Swasta Gratis

Sebagai langkah konkret, Justin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih agresif mengoptimalkan program sekolah swasta gratis. Saat ini, Pemprov telah menyiapkan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk 103 sekolah swasta gratis, di mana 20 sekolah di antaranya berlokasi di Jakarta Utara.

Kendati demikian, Justin memberikan catatan tebal terkait implementasi di lapangan. Ia mewanti-wanti agar program yang menyedot dana ratusan miliar tersebut diawasi secara ketat guna menghindari praktik menyimpang.

"Jangan sampai program ini justru disalahgunakan atau muncul pungutan liar yang menghambat anak-anak untuk sekolah," tegas politisi ini.

Peran Orang Tua dan Usulan Sanksi

Tak hanya menyoroti kebijakan pemerintah, DPRD DKI juga menunjuk hidung peran orang tua yang dianggap sering kali abai. Faktor keluarga dinilai menjadi pemicu utama anak-anak terjebak dalam kebiasaan bolos, perundungan, hingga aksi tawuran yang merusak masa depan.

Justin menekankan bahwa sinergi antara pihak sekolah dan wali murid harus diperkuat. Bahkan, ia mengusulkan adanya langkah ekstrem berupa pemberian konsekuensi hukum atau sanksi bagi orang tua yang terbukti lalai dalam memastikan anaknya bersekolah.

"Kalau orang tua tidak mengawasi, siapa yang memastikan anak-anak ini tetap bersekolah? Perlu ada konsekuensi agar orang tua lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak," pungkasnya.