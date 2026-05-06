DPRD Endus 'Shadow Operator' Kuasai Parkir Pasar: Siapa Mereka?

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mulai menyoroti pola baru dalam pengelolaan parkir di pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya. Selain masalah rendahnya kepatuhan perizinan seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), muncul dugaan adanya shadow operator atau pengelola tidak resmi di balik rantai kerja sama parkir.

Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyebut, hasil pendalaman menunjukkan adanya pola pengelolaan parkir yang tidak sederhana dan cenderung berlapis-lapis, sehingga menyulitkan pengawasan.

"Kalau kita lihat dari runutannya, ada yang awalnya dikelola UP Perparkiran, lalu Pasar Jaya, kemudian pihak ketiga, dan disubkontrakkan lagi. Jadi ada empat lapis pengelolaan," kata Francine.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka ruang munculnya pihak-pihak yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem pengelolaan, namun tetap ikut mengambil peran dalam operasional parkir di lapangan.

"Ini yang kami khawatirkan, ada semacam shadow operator yang tidak terlihat di sistem, tapi ikut mengelola di lapangan," ujarnya.

Selain dugaan operator bayangan, Pansus juga kembali menyoroti rendahnya kepemilikan SLF di pasar-pasar aktif. Dari sekitar 142 pasar aktif, hanya 29 yang telah memiliki SLF.

Padahal, SLF menjadi syarat dasar bagi bangunan untuk dapat beroperasi secara legal, termasuk dalam pengelolaan parkir.

"SLF itu wajib, karena menyangkut kelayakan gedung dan keselamatan. Tapi faktanya masih sangat sedikit yang memenuhi," kata Francine.

Untuk menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), DPRD mendorong agar seluruh sistem parkir di pasar segera terdigitalisasi dan berbasis non-tunai.

Sistem tersebut diharapkan terhubung dengan e-TRAP agar data kendaraan, durasi parkir, hingga potensi pendapatan bisa terpantau secara real time.

"Ke depan harus cashless, harus online, dan semua terintegrasi. Supaya tidak ada lagi ruang kebocoran," terangnya.

Pansus juga menyoroti ketidakkonsistenan pengelolaan parkir di pasar yang secara regulasi seharusnya berada di bawah Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan.

Namun dalam praktiknya, skema kerja sama yang berlapis dinilai telah mengaburkan rantai tanggung jawab, termasuk dalam proses pengawasan dan pemungutan pendapatan.

DPRD DKI Jakarta menegaskan akan terus mendalami temuan ini dan mendorong audit menyeluruh terhadap seluruh sistem pengelolaan parkir pasar, termasuk memastikan tidak ada lagi praktik pengelolaan tidak resmi di dalamnya.

