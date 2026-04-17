DPRD Jateng Mulai Pasang Kuda-kuda Larang Total Vape!

Gelombang penolakan terhadap rokok elektrik atau vape kini mulai berembus kencang dari berbagai daerah.

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) secara terbuka menyatakan dukungannya untuk melarang total peredaran vape di wilayahnya.

Alasan utamanya, vape kini ditengarai bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan sudah bertransformasi menjadi media baru peredaran narkoba.

Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, yang juga memiliki latar belakang sebagai dokter, menegaskan bahwa ancaman ini nyata. Menurutnya, cairan (liquid) vape sangat mudah dimodifikasi dan disusupi zat adiktif berbahaya yang belum tentu terdeteksi secara kasat mata.

"Jadi rokok elektrik yang diisi zat kimia ini ternyata sekarang disinyalir ada zat adiktifnya, ada zat yang menyebabkan orang jadi ketagihan," ujar Messy saat ditemui di Kantor DPRD Jateng, Kamis (16/4/2026).

Ancaman Narkoba Jenis Baru

Keresahan Messy bukan tanpa dasar. Ia mengaku menerima laporan adanya narkoba golongan baru yang modifikasinya sangat cepat sehingga sering kali belum masuk dalam daftar obat terlarang resmi di Indonesia.

Hal inilah yang dimanfaatkan oknum nakal untuk menyusupkan barang haram tersebut ke dalam alat penguap elektrik.

Baginya, kesehatan generasi muda Jawa Tengah jauh lebih berharga dibandingkan keuntungan ekonomi dari bisnis uap ini.

"Kita memang harus bergerak cepat. Narkoba ini modifikasinya banyak sekali. Kira-kira orang yang kecanduan itu jadi baik atau jelek? Merusak diri sendiri maupun lingkungan, toh?" tambahnya dengan nada tegas.

Nasib Pelaku Bisnis

Terkait nasib para pengusaha dan gerai vape yang kini menjamur di sudut-sudut kota di Jateng, Messy menyarankan agar mereka mulai memikirkan transisi bisnis.

Ia menilai, mencari keuntungan dari sektor yang merusak kesehatan masyarakat tidak bisa dibenarkan dalam jangka panjang.

"Narkoba kan merusak. Anda dapat uang tapi merusak masyarakat, bagaimana coba?" ucapnya.

Sinyal Kuat dari Pusat

Dukungan dari DPRD Jateng ini sejalan dengan manuver Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Ario Seto. Dalam rapat di DPR RI belum lama ini, BNN secara resmi mengusulkan pelarangan vape di tingkat nasional.

Temuan di lapangan menunjukkan vape sering disalahgunakan untuk mengonsumsi zat berbahaya seperti etomidate.

Kini, bola panas larangan vape ada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Jika usulan ini terus bergulir, bukan tidak mungkin pemandangan anak muda yang asyik "ngebul" vape di kafe-kafe Semarang dan sekitarnya akan segera tinggal kenangan.

