DPRD Soroti Borok Sistem Kesehatan Jakarta: Masih Parsial dan Kurang Responsif

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat benteng kesehatan warga mendapat rapor merah dari parlemen Kebon Sirih. Sistem kesehatan di ibu kota dinilai masih berjalan sendiri-sendiri alias parsial dan belum terintegrasi secara utuh.

Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, dalam Rapat Paripurna terkait pandangan umum fraksi di Gedung DPRD DKI, Senin (11/5/2026). Idris menekankan bahwa tanpa harmonisasi yang kuat, layanan kesehatan Jakarta akan sulit menjawab tantangan zaman yang kian kompleks.

"Perlu adanya penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pelayanan, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tegas Idris di hadapan peserta rapat.

Harmonisasi Kebijakan Pasca-Regulasi Baru

Menurut Idris, pasca-berlakunya sejumlah regulasi kesehatan terbaru di tingkat pusat, Jakarta tidak boleh tertinggal. Pemprov DKI dituntut segera melakukan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan arah pembangunan nasional.

Ia menggarisbawahi bahwa sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat bukan sekadar urusan administratif. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan yang seringkali justru membingungkan masyarakat di lapangan.

"Harmonisasi kebijakan, pembiayaan, hingga layanan harus berjalan beriringan. Jangan sampai ada kekosongan kebijakan di tingkat daerah saat masyarakat sangat membutuhkan kepastian layanan," tambahnya.

Geser Fokus: Jangan Hanya Urus Orang Sakit

Salah satu poin krusial yang disorot Fraksi NasDem adalah kecenderungan sistem kesehatan saat ini yang dianggap terlalu reaktif. Selama ini, anggaran dan fokus kebijakan lebih banyak tersedot pada layanan kuratif atau pengobatan orang sakit.

Idris mendesak Pemprov DKI untuk mengubah pola pikir tersebut. Ia meminta pendekatan promotif (edukasi) dan preventif (pencegahan) dijadikan prioritas utama dalam rencana pembangunan kesehatan daerah.

"Pendekatan promotif dan preventif harus menjadi prioritas. Sistem kesehatan kita jangan hanya reaktif, tetapi juga harus mampu mencegah penyakit sejak dini," kata Idris.

Tuntutan Layanan Adaptif

Lebih lanjut, Fraksi NasDem berharap pandangan umum ini menjadi pelecut bagi Pemprov DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif. Penguatan sistem kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat dianggap sebagai harga mati untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta secara berkelanjutan.

Dengan integrasi yang matang antara aspek pembelajaran, pembiayaan, dan operasional layanan, beban layanan kesehatan di RSUD diharapkan dapat ditekan karena tingkat kesehatan masyarakat meningkat secara mandiri melalui upaya pencegahan yang efektif.