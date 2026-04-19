Drama Adu Penalti di La Cartuja: Real Sociedad Segel Gelar Keempat Copa del Rey

Ander Barrenetxea mencetak gol pembuka dalam laga final Copa del Rey antara Real Sociedad vs Atletico Madrid di Stadion de La Cartuja, Sevilla, Minggu (19/4/2026) dini hari WIB. (Foto: Associated Press/Jose Breton)

Real Sociedad resmi menobatkan diri sebagai kampiun Copa del Rey musim 2025/2026. Tim berjuluk Txuri-urdin ini sukses menumbangkan Atletico Madrid melalui drama adu penalti dengan skor 4-3, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu di Stadion de La Cartuja, Sevilla, Sabtu (18/4/2026) malam waktu setempat atau Minggu (19/4/2026) dinihari WIB.

Kemenangan ini menjadi tinta emas bagi sejarah klub asal San Sebastian tersebut. Gelar ini merupakan trofi Piala Raja keempat bagi Real Sociedad, menyusul kesuksesan mereka pada edisi 1909, 1986/1987, dan 2019/2020.

Jalannya Pertandingan: Jual Beli Serangan

Sejak peluit pertama dibunyikan, Real Sociedad langsung menggebrak. Laga baru berjalan satu menit, Ander Barrenetxea sudah memaksa kiper Atletico Madrid memungut bola dari gawangnya. Gol cepat tersebut membawa Sociedad unggul 1-0 dan mengejutkan barisan pertahanan skuad asuhan Diego Simeone.

Atletico Madrid yang tertinggal mencoba bangkit. Tekanan demi tekanan dilancarkan hingga pada menit ke-18, Ademola Lookman berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui tembakan keras yang gagal dihalau kiper Sociedad, Unai Marrero.

Menjelang turun minum, Sociedad kembali mendapatkan momentum. Pelanggaran di kotak terlarang membuat wasit menunjuk titik putih. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor pada menit ke-45+1 menjalankan tugasnya dengan sempurna. Skor 2-1 menutup babak pertama untuk keunggulan Sociedad.

Kebangkitan Atletico dan Drama Penalti

Memasuki paruh kedua, Atletico Madrid mengambil inisiatif serangan total demi mencari gol penyeimbang. Upaya keras Los Rojiblancos baru membuahkan hasil pada menit ke-83. Julian Alvarez mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-2.

Skor imbang tersebut bertahan hingga waktu normal berakhir, memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu 2x15 menit. Namun, kedua tim gagal menambah pundi-pundi gol, sehingga pemenang harus ditentukan melalui titik putih.

Pada babak adu penalti, keberuntungan berpihak pada Real Sociedad. Dua eksekutor andalan Atletico Madrid, Alexander Sorloth dan Julian Alvarez, gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, Pablo Marin yang tampil sebagai penendang penentu bagi Sociedad sukses menyarangkan bola, memastikan kemenangan 4-3 untuk timnya.

Dengan hasil ini, Real Sociedad mengukuhkan dominasi mereka di turnamen domestik musim ini, sementara Atletico Madrid harus puas mengakhiri kompetisi sebagai runner-up setelah perjuangan heroik hingga menit terakhir.