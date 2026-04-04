Drama ‘Behind Enemy Lines’ Nyata di Iran, Pilot F-15 AS Jatuh Jadi Buruan Hadiah Warga

Sejumlah pesawat tempur milik Angkatan Laut AS saat berada di atas kapal induk USS Abraham Lincoln. (Foto: AFP)

Militer Amerika Serikat sedang melakukan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) tempur di wilayah terpencil Iran. Dua jet tempur mereka, A-10 Warthog dan F-15E Strike Eagle, jatuh akibat tembakan pertahanan udara Iran dalam waktu berdekatan pada Jumat (3/4/2026).

Ini pertama kalinya jet tempur berawak AS jatuh sejak konflik dimulai 35 hari lalu. Pilot A-10 dilaporkan selamat dan sudah dievakuasi di dekat Selat Hormuz. Namun, nasib pilot F-15E masih belum jelas setelah melontarkan diri (eject) ke wilayah pegunungan yang dikuasai musuh.

Melansir Dailymail, Sabtu (4/4/2026), situasi ini mirip adegan film Behind Enemy Lines. AS kini harus berpacu dengan waktu sebelum pasukan Iran atau milisi setempat menemukan pilot tersebut lebih dulu.

Sebuah helikopter Black Hawk AS dilaporkan sempat terkena tembakan musuh, sementara pesawat penyelamat HC-130J Combat King II diberondong pejuang suku setempat saat menyisir area.

Kondisi makin sulit setelah media pemerintah Iran menyiarkan seruan kepada warga sipil. Mereka menawarkan hadiah bagi siapa saja yang menangkap pilot Amerika tersebut dan meminta warga di Provinsi Kohkilouyeh serta Boyer-Ahmad menembaki pesawat penyelamat AS yang terbang rendah.

Di Washington, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa jatuhnya pesawat ini tidak akan menghentikan proses negosiasi dengan Iran.

"Sama sekali tidak. Ini adalah perang. Kita sedang berada dalam situasi perang," tegas Trump kepada awak media di Ruang Oval.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeklaim serangan udara gabungan AS dan Israel telah menghancurkan 70% kapasitas produksi baja Iran. Langkah ini diambil untuk memutus pendanaan dan produksi senjata Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Iran merespons dengan meluncurkan serangan drone ke fasilitas energi di Kuwait dan Abu Dhabi yang memicu kebakaran hebat di kilang minyak. Dengan satu pilot masih hilang di wilayah musuh dan meluasnya serangan ke fasilitas ekonomi, perang ini diperkirakan masih akan berlanjut meski ada upaya negosiasi.