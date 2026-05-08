10 Drama dan Acara TV Han Ji-min Terbaik Rating Tinggi, Siap Bikin Anda Binge Watching Nonstop!

Ukuran Font Kecil Besar

Han Ji-min adalah aktris papan atas Korea Selatan yang dikenal berkat kemampuan aktingnya yang serba bisa dan pesonanya dalam berbagai genre, terutama komedi romantis hingga dijuluki “ratu rom-com”.

Ia mulai dikenal sejak tampil di drama populer seperti All In dan Dae Jang Geum (2003–2004), lalu semakin melejit lewat Resurrection, Yi San, dan Rooftop Prince.

Konsistensinya dalam memilih peran yang beragam membawanya meraih penghargaan Aktris Terbaik di Penghargaan Seni Baeksang ke-55 melalui film Miss Baek (2018).

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas akting Han Ji-min lebih jauh, ada banyak drama dan acara TV dengan rating tinggi yang menampilkan performa terbaiknya, mulai dari romansa yang realistis hingga kisah emosional yang penuh makna dan layak untuk ditonton.

Rekomendasi Drama dan Acara TV Han Ji-Min Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi drama dan acara TV Han Ji-min terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan kisah-kisah emosional, realistis, dan penuh makna:

1. The Practical Guide to Love (2026)

The Practical Guide to Love (2026) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Komedi

: Romantis, Komedi Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Han Ji-min, Park Sung-hoon, Lee Ki-taek, Jung Hye-sung, Kim So-hye

: Han Ji-min, Park Sung-hoon, Lee Ki-taek, Jung Hye-sung, Kim So-hye Situs atau platform streaming : HBO Max

: HBO Max Tonton trailer: The Practical Guide to Love (2026)

The Practical Guide to Love (2026) adalah drama Korea bergenre romantis komedi yang mengangkat tema pencarian cinta secara realistis di usia 30-an, sebuah fase hidup yang sering kali penuh tekanan antara karier dan kehidupan pribadi.

Drama ini diadaptasi dari webtoon populer Naver berjudul Efficient Dating for Singles karya Tari, sehingga memiliki fondasi cerita yang kuat dan dekat dengan realita kehidupan modern.

Kisahnya berpusat pada Lee Ui-yeong, seorang manajer pembelian hotel yang sukses secara profesional, tetapi mengalami kebuntuan dalam kehidupan asmaranya.

Di usianya yang sudah matang, ia mulai merasa lelah dengan hubungan yang tidak berkembang dan akhirnya memutuskan untuk mencoba pendekatan yang lebih “efisien” dalam mencari pasangan melalui kencan buta.

Namun, keputusan ini justru membawanya ke situasi yang jauh lebih kompleks ketika ia bertemu dua pria dengan karakter yang sangat berbeda.

Song Tae-seop adalah pemilik studio kayu dengan penampilan lembut, tetapi memiliki prinsip hidup yang kuat dan impian membangun keluarga yang stabil.

Sementara itu, Shin Ji-soo adalah pria yang menjunjung tinggi kebebasan dan gaya hidup tanpa komitmen, namun perlahan mulai berubah sejak mengenal Ui-yeong.

Konflik utama drama ini terletak pada dilema Ui-yeong dalam memilih antara stabilitas dan gairah, dua hal yang sering kali sulit berjalan beriringan dalam hubungan modern.

Drama ini tidak hanya menyajikan romansa ringan, tetapi juga menggali makna cinta yang lebih dalam, tentang kebutuhan emosional, kompromi, dan bagaimana seseorang mendefinisikan kebahagiaan dalam hubungan.

Penampilan Han Ji-min mendapat banyak pujian karena terasa sangat relatable. Ia mampu menampilkan sosok wanita karier yang kuat di tempat kerja, tetapi canggung, ragu, dan penuh pertanyaan dalam urusan cinta.

Chemistry-nya dengan dua pemeran utama pria juga terasa hidup, menciptakan dinamika rom-com yang segar sekaligus emosional.

Pendalaman karakter yang ia tampilkan membuat konflik batin Ui-yeong terasa nyata dan menyentuh.

Review IMDb oleh DrCritics: Drama Korea sering kali gagal memberikan penutup yang memuaskan. Biasanya mereka punya cerita dan akting yang bagus, tetapi ending-nya justru terasa kurang. Masa saya menonton 12 episode hanya untuk melihat pernikahan acak di akhir? Tentu tidak. Kenapa tidak sekalian saja memperlihatkan para tokohnya menikah, atau setidaknya menampilkan kehidupan setelah pernikahan? Ini selalu jadi pola yang sama setiap kali saya menonton K-drama. Saya menikmati alur cerita, akting, sinematografi, dan musiknya, bahkan sering tersentuh oleh kejadian yang ada. Namun pada akhirnya, saya tetap merasa kecewa karena kurangnya kedalaman atau penutup cerita yang benar-benar tuntas.

2. Heavenly Ever After (2025)

Heavenly Ever After (2025) (Foto: imdb)

Genre : Romansa Fantasi, Melodrama, Komedi

: Romansa Fantasi, Melodrama, Komedi Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Kim Hye-ja, Son Suk-ku, Han Ji-min, Lee Jung-eun, Cheon Ho-jin, Ryu Deok-hwan

: Kim Hye-ja, Son Suk-ku, Han Ji-min, Lee Jung-eun, Cheon Ho-jin, Ryu Deok-hwan Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Heavenly Ever After (2025)

Heavenly Ever After (2025) menghadirkan konsep cerita yang unik dan emosional dengan menggabungkan romansa, fantasi, dan kehidupan setelah kematian.

Drama ini mengisahkan reuni yang tidak biasa di surga antara Lee Hae-sook, seorang wanita berusia 80 tahun yang sepanjang hidupnya setia merawat suaminya, dan Ko Nak-joon, sang suami yang telah meninggal lebih dulu.

Hal yang membuat cerita ini menarik adalah pilihan Hae-sook untuk tetap mempertahankan wujudnya sebagai wanita tua berusia 80 tahun di surga, karena ia ingin tetap seperti yang pernah dipuji oleh suaminya semasa hidup.

Sebaliknya, Nak-joon justru hadir dalam wujud muda berusia 30-an, menciptakan dinamika hubungan yang tidak lazim namun menyentuh.

Dari sinilah drama ini mengeksplorasi tema cinta abadi, penerimaan, reinkarnasi, serta bagaimana pasangan berdamai dengan perbedaan, bahkan setelah kematian.

Dengan total 12 episode, drama ini mampu menyajikan kisah yang padat namun emosional. Selain kisah utama, terdapat juga karakter pendukung yang memperkaya dunia “kehidupan setelah kematian” yang digambarkan dalam drama ini.

Han Ji-min tampil sebagai Som-i, sebuah karakter penting yang memberikan keseimbangan emosional dalam cerita.

Meskipun bukan pemeran utama utama, kehadirannya sangat menonjol dan memberikan nuansa romantis-fantasi yang kuat.

Aktingnya dinilai memukau karena mampu menghadirkan emosi yang lembut namun tetap membekas, menjadikannya salah satu elemen yang memperkuat daya tarik drama ini secara keseluruhan.

Review IMDb oleh ilkykung: Saya tidak percaya saya mengatakan ini, tetapi naskah dari penulis ini benar-benar merupakan karya dengan tingkat keahlian dan integritas yang luar biasa. Tawa dan tangisan berpadu dengan alur emosi yang penuh liku dan kejutan. Semua elemen cerita saling terhubung berdasarkan pengalaman masa lalu setiap karakter. Ceritanya berkembang secara perlahan dan sangat detail, tanpa menyisakan keraguan atau hal yang terasa janggal dari tiap karakter. Saya juga suka bagaimana hewan peliharaan digambarkan pergi ke surga dan menjadi manusia, tetapi tetap mempertahankan gestur, kebiasaan, dan karakteristik mereka. Selalu menyenangkan melihat mereka muncul. Terima kasih untuk pengalaman yang begitu membangkitkan perasaan setelah menontonnya. Saya menyukai setiap alurnya ^_^

3. Love Scout (2025)

Love Scout (2025) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Komedi

: Romantis, Komedi Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Han Ji-min, Lee Jun-hyuk, Kim Do-hoon, Kim Yoon-hye

: Han Ji-min, Lee Jun-hyuk, Kim Do-hoon, Kim Yoon-hye Situs atau platform streaming : Viu, Netflix, Vidio

: Viu, Netflix, Vidio Tonton trailer: Love Scout (2025)

Love Scout (2025), yang juga dikenal dengan judul My Perfect Secretary atau Acquaintances, adalah drama romansa-komedi yang menawarkan dinamika hubungan kerja yang berkembang menjadi kisah cinta yang hangat dan dewasa.

Drama ini mengikuti kehidupan Kang Ji-yoon, seorang CEO perusahaan headhunting yang sangat sukses, ambisius, dan perfeksionis dalam pekerjaannya.

Namun, di balik citranya yang kuat di kantor, Ji-yoon justru sangat tidak berdaya dalam kehidupan sehari-hari.

Ia kaku, kurang terampil dalam urusan domestik, dan cenderung kesulitan menjalani kehidupan personal yang seimbang.

Kehidupannya mulai berubah ketika ia bertemu dengan sekretaris barunya, Yoo Eun-ho.

Eun-ho adalah sosok yang kontras dengan Ji-yoon, ramah, hangat, kompeten, dan juga seorang ayah tunggal yang sangat terampil dalam mengurus rumah tangga serta membesarkan anak.

Hubungan profesional mereka perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih personal, di mana keduanya saling melengkapi kekurangan satu sama lain.

Peran Han Ji-min sebagai Kang Ji-yoon dipuji karena menghadirkan karakter CEO wanita yang berbeda dari stereotip.

Han Ji-min tidak digambarkan sempurna, melainkan memiliki sisi rapuh dan “tidak kompeten” dalam kehidupan pribadi, yang justru menghadirkan banyak momen komedi.

Chemistry antara Han Ji-min dan Lee Jun-hyuk terasa kuat dan dewasa, menciptakan kisah romansa yang manis tanpa terasa berlebihan.

Selain itu, kemampuan Han Ji-min dalam menampilkan emosi karakter yang kompleks membuat transformasi Ji-yoon terasa sangat meyakinkan.

Review IMDb oleh hironaka-16974: Menurut saya, cara sebuah cerita disampaikan—entah itu klise atau tidak—adalah hal yang paling penting saat menonton sebuah serial atau film. Dalam serial ini, ceritanya ditulis dengan sangat baik dan benar-benar layak untuk ditonton. Kisahnya tentang hubungan antara seorang sekretaris dan CEO perusahaan headhunting. Perkembangan hubungan mereka yang berjalan secara perlahan menjadi inti utama cerita. Keduanya sangat bertolak belakang—sang sekretaris sangat terorganisir, sementara sang CEO adalah pekerja keras yang cenderung kacau—dan cara drama ini memperkenalkan karakter mereka terasa sangat lucu. Jika Anda butuh jeda dari realita dan stres, tontonlah serial ini dan bersantailah, bahkan mungkin lebih efektif daripada pergi ke psikoanalis.

4. Behind Your Touch (2023)

Behind Your Touch (2023) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Supranatural, Thriller Misteri

: Komedi Romantis, Supranatural, Thriller Misteri Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Han Ji-min, Lee Min-ki, Suho, Joo Min-kyung

: Han Ji-min, Lee Min-ki, Suho, Joo Min-kyung Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Behind Your Touch (2023)

Behind Your Touch adalah drama yang memadukan berbagai genre secara unik, komedi, romansa, supranatural, hingga thriller misteri.

Ceritanya mengikuti Bong Ye-bun, seorang dokter hewan di desa kecil bernama Mujin yang tiba-tiba memperoleh kemampuan psikometri, yaitu kemampuan untuk melihat masa lalu manusia maupun hewan hanya dengan sentuhan tertentu.

Kemampuan unik ini membuatnya bekerja sama dengan Moon Jang-yeol, seorang detektif ambisius yang dipindahtugaskan dari Seoul ke desa tersebut.

Awalnya, mereka hanya menangani kasus-kasus kecil yang cenderung ringan dan kadang absurd, namun suasana berubah drastis ketika mereka terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuhan berantai yang mengancam ketenangan desa.

Drama ini berhasil menciptakan keseimbangan antara humor dan ketegangan. Han Ji-min tampil sangat menonjol sebagai Bong Ye-bun dengan akting komedi yang natural, menampilkan karakter yang kikuk, polos, tetapi sangat baik hati.

Ia juga mampu melakukan transisi emosi dengan mulus ketika cerita berubah menjadi lebih serius dan gelap.

Interaksinya dengan Lee Min-ki menghasilkan chemistry komedi romantis yang segar dan menghibur, menjadikan drama ini tidak hanya menegangkan tetapi juga menyenangkan untuk ditonton.

Review IMDb oleh john-norman-244-877068: Saya hampir menyerah menonton ini, bukan sekali tapi dua kali, tetapi entah kenapa saya tetap melanjutkannya. Ternyata ceritanya menjadi jauh lebih menarik dari yang saya bayangkan. Bagian misteri “siapa pelakunya” cukup seru meskipun ada elemen plot yang agak konyol seperti kemampuan membaca lewat sentuhan tertentu. Ada akting dan karakter yang menarik. Menurut saya, film atau serial Korea saat ini lebih baik dibandingkan apa pun yang dibuat di Amerika Serikat. Memang ada beberapa hal yang terasa berlebihan, tetapi penulisannya terasa baru dan berbeda. Saya menyukai kedua karakter utama dan interaksi mereka terasa bagus. Berbeda dengan beberapa drama Korea lain, tokoh utama wanitanya tidak digambarkan sebagai kecantikan yang sempurna. Ia terlihat manis dan sederhana—bukan dalam arti buruk, hanya tidak sempurna secara konvensional. Hal seperti ini jarang terjadi, baik untuk karakter pria maupun wanita. Meski begitu, mungkin beberapa jam di kursi rias bisa mengubah pendapat saya.

5. Our Blues (2022)

Genre : Romance, Life, Drama

: Romance, Life, Drama Rating (IMDb) : 8.6/10

: 8.6/10 Pemain : Lee Byung-hun, Shin Min-a, Kim Woo-bin, Han Ji-min, Cha Seung-won, Lee Jung-eun, Uhm Jung-hwa

: Lee Byung-hun, Shin Min-a, Kim Woo-bin, Han Ji-min, Cha Seung-won, Lee Jung-eun, Uhm Jung-hwa Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Our Blues (2022)

Our Blues adalah drama slice of life dengan format omnibus (antologi) yang menghadirkan berbagai kisah kehidupan dari karakter-karakter yang tinggal di Pulau Jeju.

Berbeda dengan drama romantis konvensional, cerita dalam 20 episode ini berfokus pada banyak karakter dengan latar belakang dan konflik yang berbeda, namun tetap saling terhubung dalam satu komunitas desa bernama Pureung.

Drama ini mengangkat berbagai tema kehidupan yang sangat realistis, mulai dari depresi, kehamilan remaja, hubungan keluarga, persahabatan, hingga cinta masa lalu.

Setiap cerita terasa dekat dengan kehidupan nyata, menghadirkan perpaduan antara kebahagiaan dan kesedihan yang autentik.

Han Ji-min berperan sebagai Lee Yeong-ok, seorang haenyeo (penyelam wanita tradisional) yang kuat namun penuh misteri.

Karakternya awalnya dipandang negatif oleh warga desa, tetapi seiring berjalannya cerita, terungkap bahwa ia menyimpan beban emosional yang dalam terkait keluarganya.

Penampilan Han Ji-min dipuji karena mampu menghadirkan karakter yang kompleks dan penuh lapisan emosi.

Ia menunjukkan sisi keras sekaligus rapuh dengan sangat seimbang. Chemistry-nya dengan Kim Woo-bin juga terasa natural dan hangat, memberikan warna tersendiri dalam cerita yang penuh nuansa kehidupan ini.

Review IMDb oleh miraje-60934: Drama yang sangat indah. Semuanya disajikan dengan halus, realistis, sederhana, namun tetap memiliki kedalaman yang luar biasa. Saya rasa belum pernah ada drama Korea dengan jajaran pemain sekelas ini—daftar aktor papan atasnya benar-benar sulit dipercaya pada awalnya. Episode 15 adalah bagian yang wajib ditonton, bahkan mungkin bisa dinikmati sebagai cerita tersendiri.

6. One Spring Night (2019)

One Spring Night (2019) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Melodrama

: Romansa, Melodrama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Han Ji-min, Jung Hae-in, Kim Jun-han, Ha Yi-an

: Han Ji-min, Jung Hae-in, Kim Jun-han, Ha Yi-an Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: One Spring Night (2019)

One Spring Night (2019) adalah drama romantis realistis yang menghadirkan kisah cinta dua orang dewasa yang bertemu di waktu yang terasa “tidak tepat” dalam hidup mereka.

Ceritanya berfokus pada Lee Jung-in, seorang pustakawan yang telah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya, Kwon Gi-seok, namun hubungan tersebut terasa hambar dan stagnan.

Di tengah kebingungan akan masa depan cintanya, ia bertemu dengan Yoo Ji-ho, seorang apoteker yang juga merupakan ayah tunggal dari seorang anak kecil bernama Yoo Eun-woo.

Pertemuan ini menjadi titik balik yang membuat Jung-in mulai mempertanyakan kembali arti cinta, komitmen, dan kebahagiaan sejati dalam hidupnya.

Drama ini tidak hanya membahas romansa, tetapi juga tekanan sosial dan ekspektasi keluarga yang sering kali membebani pilihan hidup seseorang, terutama dalam hal hubungan.

Dengan total 32 episode dalam versi tayang pendek (30–35 menit) atau 16 episode versi panjang (60 menit), cerita berkembang secara perlahan namun mendalam, memberikan ruang bagi penonton untuk memahami konflik emosional tiap karakter.

Disutradarai oleh Ahn Pan-seok, yang juga dikenal melalui Something in the Rain, drama ini memiliki nuansa yang hangat dan realistis.

Peran Han Ji-min sebagai Lee Jung-in mendapat banyak pujian karena tampil sangat natural dan memukau.

Ia berhasil menggambarkan sosok wanita yang berani, jujur terhadap perasaannya sendiri, dan realistis dalam menghadapi dilema hidup, meskipun harus berhadapan dengan konflik keluarga serta norma sosial yang rumit.

Chemistry antara Han Ji-min dan Jung Hae-in juga terasa sangat kuat, hangat, dan autentik, sehingga hubungan mereka terasa hidup dan menyentuh hati penonton.

Review IMDb oleh jackybrown22: Saya benar-benar menyukai dan menikmati serial ini. Sangat luar biasa, bahkan menurut saya lebih baik daripada Something In The Rain. Awalnya saya harus mengabaikan stigma budaya terkait seorang ayah tunggal, tetapi setelah itu saya benar-benar terhanyut. Tontonlah, Anda akan menyukainya dan mendapatkan pengalaman yang berkesan setelahnya.

7. The Light in Your Eyes (2019)

The Light in Your Eyes (2019) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Melodrama

: Fantasi, Melodrama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Han Ji-min, Kim Hye-ja, Nam Joo-hyuk, Son Ho-jun

: Han Ji-min, Kim Hye-ja, Nam Joo-hyuk, Son Ho-jun Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, iQIYI, Prime Video

: Netflix, Vidio, iQIYI, Prime Video Tonton trailer: The Light in Your Eyes (2019)

The Light in Your Eyes (2019), yang juga dikenal dengan judul Dazzling, adalah drama fantasi-melodrama yang sangat emosional dan menyentuh hati.

Kisahnya mengikuti Kim Hye-ja, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang jujur, ceria, dan bercita-cita menjadi penyiar berita.

Suatu hari, ia menemukan jam tangan ajaib yang memiliki kemampuan untuk memutar balik waktu. Namun, kekuatan tersebut datang dengan konsekuensi besar.

Dalam usahanya mengubah masa lalu, Hye-ja justru mengalami perubahan drastis, ia tiba-tiba menua menjadi seorang nenek berusia 70 tahun dalam semalam, sementara orang-orang di sekitarnya, termasuk teman dan orang yang ia cintai, tetap berada di usia muda.

Drama ini menggali tema yang sangat dalam seperti penuaan, kehilangan, penyesalan, cinta, serta pentingnya menghargai setiap momen dalam kehidupan. Alur ceritanya penuh kejutan emosional dan refleksi kehidupan yang membuat penonton merenung.

Han Ji-min memerankan versi muda Kim Hye-ja dengan sangat brilian. Meskipun karakter utamanya kemudian berwujud lansia, fondasi emosi yang dibangun oleh Han Ji-min sebagai Hye-ja muda terasa sangat kuat dan berkesan.

Ia berhasil menampilkan sosok gadis muda yang penuh harapan, namun perlahan harus menghadapi kenyataan pahit kehidupan.

Chemistry-nya dengan Nam Joo-hyuk juga mendapat banyak pujian karena menghadirkan romansa yang unik dan emosional.

Selain itu, transformasi emosi yang ia tampilkan, dari penuh mimpi menjadi lebih bijak dan menerima kehidupan, membuat perannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Review IMDb oleh marionphilipponmp: Saya sudah menonton drama selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah merasa tersentuh seperti ini sejak… bahkan saya tidak ingat kapan terakhir kali. Di awal, drama ini terlihat seperti drama komedi romantis fantasi biasa, tetapi—dan ini “tetapi” yang penting—cerita ini memiliki kedalaman yang jauh lebih besar. Topik yang diangkat sangat relevan dan bisa dirasakan oleh siapa pun karena berkaitan dengan isu sosial. Hasil akhirnya benar-benar “memukau” dan bisa membuat siapa saja terdiam. Selain itu, tiga pemeran utamanya juga luar biasa, terutama Kim Hye-ja yang benar-benar pantas mendapatkan penghargaan. Sangat direkomendasikan 100%.

8. Familiar Wife (2018)

Familiar Wife (2018) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Romantis

: Fantasi, Romantis Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Ji Sung, Han Ji-min, Jang Seung-jo, Kang Han-na, Lee Jung-eun

: Ji Sung, Han Ji-min, Jang Seung-jo, Kang Han-na, Lee Jung-eun Situs atau platform streaming : Netflix, iQIYI, Viu

: Netflix, iQIYI, Viu Tonton trailer: Familiar Wife (2018)

Familiar Wife (2018) adalah drama fantasi-romantis yang mengangkat premis menarik tentang kehidupan pernikahan dan pilihan hidup, dengan pertanyaan besar: bagaimana jika seseorang bisa mengubah masa lalu?

Cerita berpusat pada Cha Joo-hyuk, seorang pegawai bank yang merasa hidupnya penuh tekanan, baik dari pekerjaan maupun kehidupan rumah tangga.

Ia merasa pernikahannya dengan Seo Woo-jin, istrinya yang kini menjadi mudah marah dan stres setelah lima tahun menikah serta memiliki dua anak, membuat hidupnya semakin sulit.

Suatu hari, Joo-hyuk mendapat kesempatan ajaib untuk kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 2006.

Ia kemudian membuat keputusan berbeda dengan menikahi cinta pertamanya, Lee Hye-won, alih-alih Woo-jin. Namun, kehidupan barunya ternyata tidak seindah yang ia bayangkan.

Dari sinilah cerita berkembang, mengeksplorasi penyesalan, konsekuensi pilihan, kesempatan kedua, serta pentingnya menghargai pasangan yang ada.

Peran Han Ji-min sebagai Seo Woo-jin mendapat pujian luas karena aktingnya yang multidimensi.

Ia berhasil memerankan dua versi karakter yang sangat berbeda, sebagai ibu rumah tangga yang lelah, stres, dan emosional di satu sisi, serta sebagai wanita karier yang ceria dan penuh semangat di sisi lain dalam realitas alternatif.

Kemampuannya menampilkan emosi, terutama rasa sakit hati dan kebingungan akibat perubahan hidup yang tiba-tiba, membuat penonton mudah bersimpati.

Chemistry-nya dengan Ji Sung juga terasa sangat natural dan realistis, memperkuat kedalaman cerita.

Review IMDb oleh aminifatimaaa: Drama ini benar-benar luar biasa. Menurut saya, Familiar Wife berhasil menemukan keseimbangan sempurna antara romansa fantasi dan realita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun unsur seperti “takdir” memiliki peran besar, cerita ini tetap terasa seperti kisah siapa saja—sesuatu yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Drama ini penuh dengan pelajaran hidup yang relevan serta karakter yang terasa nyata. Menontonnya benar-benar menyenangkan. Familiar Wife memang membutuhkan penonton yang cukup dewasa dan bisa memahami, karena karakter-karakternya tidak sempurna, sama seperti manusia pada umumnya. Mereka membuat kesalahan, belajar, lalu membuat kesalahan lagi—dan begitulah kehidupan berjalan.

9. Hyde, Jekyll, Me (2015)

Hyde, Jekyll, Me (2015)

Genre : Komedi Romantis, Psikologis

: Komedi Romantis, Psikologis Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Hyun Bin, Han Ji-min, Sung Joon, Lee Hye-ri, Han Sang-jin

: Hyun Bin, Han Ji-min, Sung Joon, Lee Hye-ri, Han Sang-jin Situs atau platform streaming : Viu, Netflix, Prime Video

: Viu, Netflix, Prime Video Tonton trailer: Hyde, Jekyll, Me (2015)

Hyde, Jekyll, Me adalah drama komedi romantis dengan sentuhan psikologis yang mengangkat tema kepribadian ganda atau Dissociative Identity Disorder (DID).

Ceritanya mengikuti Goo Seo-jin, seorang direktur taman hiburan Wonderland yang tampan dan sukses, tetapi memiliki dua kepribadian yang sangat bertolak belakang.

Kepribadian pertamanya adalah sosok yang dingin, sinis, dan kejam, sementara kepribadian keduanya, yang dikenal sebagai Robin, justru hangat, lembut, dan penuh empati.

Konflik mulai berkembang ketika Jang Ha-na, seorang master sirkus yang ceria dan berani, datang ke taman hiburan tersebut.

Ia kemudian terlibat hubungan yang rumit karena tanpa sadar menjalin kedekatan dengan kedua kepribadian Seo-jin yang sangat berbeda. Hal ini menciptakan dinamika romansa yang unik sekaligus kompleks.

Han Ji-min sebagai Jang Ha-na tampil sangat kuat dalam menyeimbangkan elemen fantasi dan psikologis dalam drama ini.

Ia mampu menghidupkan karakter yang ceria, hangat, dan penuh empati, menjadi kontras yang menarik terhadap karakter Seo-jin yang dingin.

Chemistry-nya dengan Hyun Bin, terutama saat berinteraksi dengan kepribadian Robin, menjadi salah satu daya tarik utama drama ini karena terasa sangat emosional dan meyakinkan.

Selain itu, karakter Ha-na juga berfungsi sebagai “jangkar” yang menjaga keseimbangan cerita di tengah konflik kepribadian ganda yang kompleks.

Review IMDb oleh Rita_Roy: Membaca beberapa ulasan yang kurang positif di situs lain membuat saya tidak berharap banyak. Namun, karena saya cukup percaya dengan karya Hyun Bin, saya memutuskan untuk mencobanya. Dua episode pertama memang terasa lambat, tetapi saya sangat bersyukur tetap melanjutkannya. Hasil akhirnya sangat memuaskan. Karakternya luar biasa, romansa yang berlapis dan indah, aktor pendukung yang hebat, serta pendekatan psikologis yang mendalam. Saya sangat menyukainya.

10. Rooftop Prince (2012)

Rooftop Prince (2012) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Fantasi, Misteri

: Komedi Romantis, Fantasi, Misteri Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Park Yoo-chun, Han Ji-min, Lee Tae-sung, Jeong Yu-mi, Choi Woo-shik, Jung Suk-won, Lee Tae-ri

: Park Yoo-chun, Han Ji-min, Lee Tae-sung, Jeong Yu-mi, Choi Woo-shik, Jung Suk-won, Lee Tae-ri Situs atau platform streaming : Netflix, Viu, Viki, Bilibili/Bstation

: Netflix, Viu, Viki, Bilibili/Bstation Tonton trailer: Rooftop Prince (2012)

Rooftop Prince (2012) adalah salah satu drama Korea klasik yang sangat populer dengan perpaduan genre komedi romantis, fantasi, dan misteri.

Ceritanya mengikuti Lee Gak, seorang putra mahkota dari era Joseon yang secara misterius terlempar ke masa depan, tepatnya ke Seoul tahun 2012, bersama tiga pengawalnya.

Perjalanan waktu ini terjadi saat ia berusaha mengungkap misteri kematian istrinya, Putri Mahkota Hwa Yong.

Sesampainya di masa modern, Lee Gak dan para pengawalnya harus beradaptasi dengan kehidupan abad ke-21 yang penuh teknologi dan kebiasaan baru, menciptakan banyak momen komedi yang menghibur.

Mereka tinggal di rooftop milik Park Ha, seorang wanita tangguh dan mandiri yang kemudian terlibat dalam perjalanan mereka.

Seiring berjalannya waktu, Lee Gak mulai menemukan hubungan tak terduga antara Park Ha dan masa lalunya, yang memperdalam misteri sekaligus romansa dalam cerita.

Han Ji-min memerankan dua karakter sekaligus, yaitu Park Ha di masa modern dan Boo-yong di era Joseon.

Penampilannya dianggap sangat ikonik karena mampu membedakan kedua karakter tersebut dengan jelas, namun tetap mempertahankan kedalaman emosi yang sama.

Park Ha digambarkan sebagai sosok wanita pekerja keras, optimis, dan berhati lembut, yang harus bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan kota.

Chemistry antara Han Ji-min dan Park Yoo-chun juga sangat kuat, membuat adegan romantis terasa menyentuh dan berkesan.

Berkat perannya ini, Han Ji-min berhasil meraih penghargaan Best Actress di SBS Drama Awards 2012, menegaskan kualitas aktingnya yang luar biasa dalam drama ini.