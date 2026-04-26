Drama di Jerez: Jorge Martin Mundur Tiga Grid Usai Kena Penalty

Kabar mengejutkan datang dari paddock MotoGP Spanyol 2026. Jorge Martin, yang tengah dalam misi besar mengudeta posisi puncak klasemen, harus menerima kenyataan pahit setelah dijatuhi hukuman turun tiga posisi start untuk balapan utama pada Minggu (26/4).

Insiden ini dipicu oleh aksi Martin yang dianggap melakukan irresponsible riding saat sesi latihan di Sirkuit Jerez, Jumat (24/4). Steward MotoGP menyatakan Martin melaju terlalu lambat di jalur balap tikungan 3-4, yang secara langsung menghambat laju Alex Marquez yang tengah melakukan flying lap.

Alex Marquez Tetap Menggila

Meski jalannya sempat "diganggu" oleh Martin, Alex Marquez membuktikan kelasnya. Pembalap Gresini tersebut tetap berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan torehan fantastis 1 menit 35,704 detik. Berbanding terbalik, Martin justru tampak kesulitan menemukan ritme terbaiknya dan hanya mampu mengakhiri sesi di posisi kesembilan.

Peluang di Sprint Race Masih Terbuka

Beruntung bagi Martin, sanksi "mundur tiga petak" ini hanya berlaku untuk balapan utama hari Minggu. Artinya, untuk sesi Sprint Race pada Sabtu (25/4), pembalap berjuluk The Martinator ini tetap akan memulai balapan sesuai dengan hasil kualifikasi murni.

Ini menjadi kesempatan emas bagi Martin untuk mendulang poin maksimal demi terus menempel ketat rekan setimnya, Marco Bezzecchi. Saat ini, Martin berada di posisi kedua klasemen dengan 77 poin, hanya terpaut tipis empat angka dari Bezzecchi.

Ujian Mental sang Runner-up

Dengan koleksi dua podium kedua dan satu kemenangan di sprint race musim ini, Martin sebenarnya berada dalam performa puncak. Namun, penalti ini jelas menjadi kerikil tajam. Ia harus berjuang ekstra keras untuk melakukan comeback dari barisan tengah jika ingin tetap menjaga asa menjadi juara dunia 2026.

Mampukah Jorge Martin membalas kekecewaan penalti ini dengan kemenangan di Sprint Race, atau justru Alex Marquez yang akan memanfaatkan momentum kecepatannya untuk meraih podium perdana musim ini? Publik Jerez akan menjadi saksinya!