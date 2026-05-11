Drama Sengit Akhir Musim Serie A: Napoli, Juventus, Roma, Milan, Como Berebut Tiket UCL

Christopher Nkunku dari AC Milan mencetak gol kedua timnya dari tendangan penalti selama pertandingan Serie A antara AC Milan dan Atalanta BC di Stadion Giuseppe Meazza pada 10 Mei 2026 di Milan, Italia. (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Sepak bola Italia menyajikan salah satu drama paling sengit dalam sejarah modern Serie A. Kekalahan tak terduga Napoli 2-3 dari Bologna di kandang sendiri membuka pintu lebar-lebar untuk persaingan empat besar yang luar biasa ketat. Lima tim kini berada dalam radius hanya lima poin untuk memperebutkan tiga tiket Liga Champions tersisa.

Dua pertandingan tersisa. Sembilan poin masih bisa diperebutkan. Dan setiap detik dari laga-laga terakhir akan menentukan nasib dari masa depan klub-klub raksasa Italia di kompetisi tertinggi Eropa musim depan.

Napoli Buang Kesempatan Emas

Skenario yang sebenarnya sangat sederhana di awal. Andai Napoli mengalahkan Bologna di Stadio Diego Armando Maradona, Partenopei sudah otomatis mengamankan tiket Liga Champions secara matematis. Tapi sepak bola, sebagaimana sering diingatkan, tak pernah berjalan sesuai skenario.

Azzurri sempat tertinggal 0-2 lewat gol Federico Bernardeschi dan Riccardo Orsolini, sebelum berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Giovanni Di Lorenzo dan Alisson Santos. Drama belum berakhir — di masa tambahan waktu, Jonathan Rowe melepaskan tendangan voli akrobatik yang spektakuler untuk membawa Bologna pulang dengan tiga poin.

Hasil ini langsung memporak-porandakan peta klasemen menjelang dua pekan terakhir Serie A.

Klasemen Memanas: Lima Tim di Radius 5 Poin

Berikut peta klasemen Serie A saat ini:

Pos Tim Main Poin 1 Inter Milan 36 85 2 Napoli 35 70 3 Juventus 36 68 4 AS Roma 36 67 5 AC Milan 36 67 6 Como 36 65

Inter sudah dipastikan sebagai juara dengan koleksi 85 poin. Di belakangnya, lima tim berdesakan dalam jarak yang sangat dekat — dari Napoli di posisi dua dengan 70 poin, hingga Como di posisi enam dengan 65 poin.

Hanya empat tim teratas yang berhak melaju ke Liga Champions. Inter sudah aman. Tiga slot tersisa harus diperebutkan lima tim, dan setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Jadwal Pekan ke-37: Kickoff Serentak

Mengantisipasi kerawanan kompetisi yang tidak adil bila satu tim tahu hasil tim lain sebelum mereka bertanding, organisator Serie A telah mengambil langkah tegas. Lima pertandingan yang melibatkan tim-tim perebut tiket Liga Champions akan digelar serentak pada Minggu pukul 11.30 waktu Inggris (12.30 CEST) atau pukul 17.30 WIB.

Sebelumnya, laga Napoli vs Pisa berpotensi dipindah ke malam hari bila Partenopei sudah mengamankan tiket Liga Champions. Namun setelah kekalahan tadi malam, opsi tersebut otomatis batal.

Format kickoff serentak ini menjamin tidak ada tim yang bisa bermain dengan mengetahui hasil tim lain — sebuah keadilan kompetitif yang krusial di babak akhir musim yang ketat.

Aturan Tiebreaker: Bukan Selisih Gol, Tapi Head-to-Head

Yang membuat persaingan ini semakin menarik adalah aturan tiebreaker khas Serie A. Bila dua tim atau lebih finis dengan poin sama, selisih gol tidak digunakan. Sebaliknya, posisi mereka ditentukan oleh rekor head-to-head sepanjang musim.

Jika lebih dari dua tim tersangkut di poin yang sama, akan dibuat mini-table yang merangkum seluruh rekor head-to-head antara mereka. Sebuah sistem yang bisa menghasilkan situasi rumit — di mana satu kemenangan kandang atau hasil seri di awal musim bisa tiba-tiba menjadi penentu tiket Liga Champions di akhir musim.

Analisis Tim-Tim Perebut Tiket

Napoli (P2, 70 poin): Sebagai juara bertahan, mereka kini berada dalam posisi rapuh. Pelatih Antonio Conte sudah mengakui ada masalah sistemik di timnya — pola tertinggal di awal pertandingan yang berulang kali terjadi. Sisa laga melawan Pisa dan satu tim lain akan menjadi ujian mental yang luar biasa.

Juventus (P3, 68 poin): Bianconeri yang sempat krisis di awal musim, kini muncul sebagai favorit kuat untuk merebut salah satu slot Liga Champions. Konsistensi dan pengalaman pemain senior menjadi modal utama mereka.

AS Roma (P4, 67 poin): Tim asuhan Gian Piero Gasperini menunjukkan progress luar biasa. Gaya menyerang khas Gasperini telah memberikan identitas baru pada I Giallorossi — dan kini mereka berada hanya dua poin di belakang Napoli.

AC Milan (P5, 67 poin): Rossoneri baru saja menang 2-1 atas Atalanta lewat gol penalti Christopher Nkunku — sebuah hasil yang menjaga peluang mereka tetap hidup. Tim yang sempat dianggap menurun musim ini menunjukkan ketahanan luar biasa di babak akhir.

Como (P6, 65 poin): Yang paling mengejutkan, tim asuhan Cesc Fabregas yang baru promosi musim lalu masih punya peluang Liga Champions di musim debutnya kembali ke Serie A. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk klub yang absen dari kasta tertinggi selama 21 tahun.

Skenario Liar di Pekan Terakhir

Dengan dua pekan tersisa, kemungkinan skenario yang bisa terjadi sangat banyak. Berikut beberapa kemungkinan yang paling menarik:

Skenario 1: Napoli menang dua laga sisa → tiket Liga Champions aman.

Skenario 2: Napoli kalah dua laga sisa, sementara empat tim di belakang menang semua → Napoli bisa terdegradasi ke posisi 6, hanya dapat tiket Liga Europa.

Skenario 3: Tiga atau empat tim finis di poin yang sama → drama mini-table head-to-head akan menentukan siapa yang lolos.

Skenario 4: Como mencuri tiket terakhir → kisah dongeng promosi langsung ke Liga Champions, sesuatu yang luar biasa langka.

Pertarungan Lain di Klasemen

Selain perebutan empat besar, ada pula pertarungan untuk tiket Liga Europa dan Conference League. Klub-klub seperti Lazio, Fiorentina, dan Atalanta masih punya kepentingan di klasemen tengah-atas. Sementara di zona degradasi, beberapa klub juga berjuang keras untuk bertahan di Serie A.

Sepak bola Italia memang dikenal dengan dramatic football yang tidak pernah selesai. Dua pekan ke depan akan menjadi penanda apakah era I Nerazzurri mendominasi Italia akan disambut dengan sederet kemenangan klub-klub Italia di Eropa musim depan.