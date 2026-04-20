Drama VAR hingga Kartu Merah, Dewa United Vs Persib Imbang Tanpa Pemenang

Ukuran Font Kecil Besar

Laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 antara Dewa United menjamu Persib Bandung di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4) malam, berakhir tanpa pemenang.

Namun, skor imbang 2-2 ini menyisakan cerita panjang, mulai dari gol yang dianggap "haram" hingga kebangkitan heroik sang Pangeran Biru.

Drama VAR

Tuan rumah sempat memimpin dua gol lebih dulu melalui skema yang memicu protes keras pemain Persib. Gol pertama yang dicetak Alex Martins (24’) diprotes karena bola umpan Alexis Messidoro dianggap sudah melewati garis lapangan.

Tak berhenti di situ, gol kedua Dewa United lewat kaki Ricky Kambuaya (61’) juga berbau kontroversi karena diawali dugaan handsball. Persib pun sempat berada di ujung tanduk dengan ketertinggalan 0-2.

Kartu Merah Merubah Laga

Petaka bagi Dewa United datang di menit ke-63. Sang pencetak gol, Alex Martins, diusir wasit setelah menerima kartu merah. Unggul jumlah pemain, Bojan Hodak langsung menginstruksikan pasukannya untuk tampil habis-habisan.

Hasilnya manis. Thom Haye memperkecil kedudukan lewat eksekusi penalti dingin di menit ke-77. Aroma poin mulai tercium saat laga memasuki menit-menit kritis. Benar saja, pada menit ke-85, Andrew Jung muncul sebagai penyelamat lewat tandukan mautnya memanfaatkan umpan manja Eliano Reijnders. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang.

Masih di Puncak

Meski gagal membawa pulang poin penuh, satu angka ini sangat krusial bagi Persib. Mereka masih kokoh di puncak klasemen dengan 65 poin. Namun, Maung Bandung tak boleh santai, sebab Borneo FC terus membayangi di posisi kedua dengan selisih hanya dua angka.

Susunan Pemain

Dewa United:

Sonny Ricardo Marciano Stevens; Altalariq Erfa Aqsal Ballah, Brian Fatari, Damion Onandi Lowe, Johnathan Carlos Pereira Souza,Alexis Nahuel Messidoro, Hugo Gomes Dos Santos Silva, Ivar Jenner, Ricki Kambuaya, Alex Martins Ferreira, Noah Wail Sadaoui.

Pelatih: Jan Olde Riekerink.

Persib Bandung:

Teja Paku Alam; Eliano Johannes Reijnders, Federico Barba, Julio Cesar De Freitas Filho, Kakang Rudianto, Adam Alis Setyano, Marc Anthony Klok, Thom Jan Marinus Haye, Beckham Putra Nugraha, Ramon De Andrade Souza, Rosembergne Da Silva.

Pelatih: Bojan Hodak.