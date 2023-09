Drone Emprit Sebut Facebook Jadi Ladang Subur Judi Online di Indonesia, Interaksi Capai 61 Juta

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya judi online di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Drone Emprit, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan pengguna judi online tertinggi di dunia. Data ini diambil dari media sosial Facebook dalam periode tertentu.

"Artinya apa, pengguna Facebook yang sangat besar itu, mereka hampir setiap saat dimudahkan atau mungkin melihat informasi judi," kata Fahmi dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan University of Groningen (Belanda) tersebut menambahkan, banyak akun di Facebook yang hampir setiap saat mengunggah promosi judi online secara bebas. "Unggahan per akun juga luar biasa, engagement juga tinggi. Jadi ini seolah sudah menjadi hal biasa. Itu baru dari Facebook saja, belum Instagram, belum Twitter," ujarnya.

Dari data Drone Emprit, unggahan tentang slot di Facebook mencapai 298.105 post, dengan perolehan interaksi unggahan-unggahan mencapai lebih dari 61 juta. Unggahan tentang slot, konsisten dilakukan dengan jumlah postingan lebih dari 2.000 postingan per hari.

Sayangnya, promosi dan iklan judi online yang begitu bebas di media sosial tidak diimbangi dengan gencarnya penindakan. "Kalau memang tidak boleh, seharusnya akun-akun itu ada yang nindak, tapi kan kemauan untuk menindak seolah tidak kelihatan saat ini," jelas dia.

Fahmi menuturkan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki kerja sama dengan media-media sosial di Indonesia semestinya bisa meminta untuk take down akun-akun promosi judi online. "Saya kira bisa, di-take down akun-akun itu, lapor kepada Facebook. Kedua, beberapa akun besar dicari admin-nya siapa," kata dia.

Dengan upaya take down ini, ia menyebut promosi di media sosial akan berkurang, sehingga memberikan sinyal tegas kepada masyarakat bahwa judi online adalah ilegal dan tidak boleh dibiarkan merajalela.