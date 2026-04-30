Dua Eks Anak Buah Nadiem Hadapi Sidang Tuntutan Korupsi Chromebook

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Sri Wahyuningsih bersiap menjalani sidang lanjutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara Foto/Galih Pradipta/kye).

Dua mantan pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Nadiem Makarim menjalani sidang pembacaan putusan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Keduanya adalah Sri Wahyuningsih, yang menjabat Direktur Sekolah Dasar periode 2020–2021, serta Mulyatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama pada periode yang sama di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen.

"Sidang terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah, agenda putusan," kata Juru Bicara PN Jakpus, Andi Saputra, kepada wartawan.

Persidangan dijadwalkan berlangsung di ruang Kusuma Atmadja 3 dengan majelis hakim yang dipimpin Purwanto Abdullah.

Tuntutan

Dalam tuntutan sebelumnya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama enam tahun kepada kedua terdakwa, disertai denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan.

Khusus untuk Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar dengan subsider tiga tahun penjara.

Kasus ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode 2019–2022. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp2,18 triliun.

Rinciannya, sekitar Rp1,56 triliun berasal dari program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Sementara itu, sekitar 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar disebut berasal dari pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Jaksa menyebut, perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Pendidikan periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, serta pihak lain di lingkungan kementerian.

Dalam konstruksi perkara, pengadaan perangkat teknologi informasi berupa Chromebook dan CDM disebut tidak sesuai dengan perencanaan serta prinsip pengadaan. Kajian kebutuhan juga dinilai tidak didasarkan pada kondisi riil pendidikan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya penggunaan, terutama di wilayah 3T.

Selain itu, penyusunan anggaran dan harga satuan disebut tidak didukung data survei yang memadai. Pengadaan perangkat juga dilakukan tanpa evaluasi harga yang memadai, baik melalui e-Katalog maupun aplikasi SIPLah.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.