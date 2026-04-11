Dua Film Indonesia Tembus Festival Internasional di AS, “Para Perasuk” hingga “Rangga & Cinta” Tayang di MSPIFF

Produser film "Rangga & Cinta" Mira Lesmana berbicara dalam acara "meet and greet" dengan pemeran "Rangga & Cinta" di Rumah Indofood Jakarta Fair JI-Expo Kemayoran, Jumat (20/6/2025). (Foto: Antara)

Industri perfilman Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Dua karya Tanah Air, yakni Para Perasuk dan Rangga & Cinta, resmi diputar dalam ajang bergengsi Minneapolis St. Paul International Film Festival (MSPIFF) ke-45 yang berlangsung di Minnesota pada 8–19 April 2026.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago menyampaikan dukungannya terhadap partisipasi dua film tersebut sebagai bagian dari upaya memperkenalkan sinema Indonesia ke kancah global.

Film “Para Perasuk” karya sutradara Wregas Bhanuteja dijadwalkan tayang pada 9 dan 11 April 2026.

Informasi mengenai penayangan film tersebut dalam ajang MSPIFF juga disampaikan di laman resmi festival dan dibagikan di akun media sosial @filmparaperasuk, dikutip Sabtu (11/04/2026).

Film produksi Rekata Studio ini menghadirkan deretan bintang seperti Anggun, Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Bryan Domani, dan Chicco Kurniawan.

Ceritanya mengangkat fenomena unik sebuah desa yang memandang kerasukan roh sebagai bentuk kesenangan kolektif.

Kemudian, film “Rangga & Cinta” arahan Riri Riza dijadwalkan diputar pada 15 dan 19 April 2026.

Menurut informasi yang dibagikan di akun media sosial @filmranggacinta, Sabtu (11/04/2026).

Film produksi Miles Films ini masuk dalam program Asian Frontiers, salah satu segmen prestisius di MSPIFF yang menyoroti karya-karya terbaik dari Asia.

Dibintangi El Putra Sarira dan Leya Princy, “Rangga & Cinta” merupakan adaptasi modern dari film legendaris Ada Apa Dengan Cinta yang sebelumnya melambungkan nama Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra.

Keikutsertaan dua film ini menegaskan eksistensi sinema Indonesia yang semakin diperhitungkan di panggung internasional, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi karya-karya lokal untuk menembus pasar global.