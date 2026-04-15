Dua Jam Bicara Empat Mata, Prabowo-Macron Bahas Apa?

Pertemuan tertutup antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Selasa (14/4/2024). (Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya membocorkan isi pertemuan tertutup antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Selasa (14/4/2024). Pertemuan empat mata itu ternyata berlangsung cukup lama.

"Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron berlangsung selama lebih dari dua jam di Istana Élysée, Paris," kata Teddy lewat akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, dikutip di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Duduk berhadapan di meja bundar besar, kedua pemimpin negara ini membahas urusan serius. Teddy menyebut pembahasan mencakup penguatan sektor energi, pendidikan, komunikasi digital, hingga investasi ekonomi jangka panjang.

"Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang," ucapnya.

Menurut Teddy, keakraban keduanya bukan barang baru. Relasi personal Prabowo dan Macron sudah terbangun jauh sebelum pelantikan presiden.

"Hubungan kedua pemimpin telah terjalin erat sejak Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga saat ini," ungkap Teddy.

Lawatan ke Prancis ini mengakhiri safari singkat Prabowo di dua negara pemegang hak veto PBB. Sebelum ke Paris, Prabowo lebih dulu menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4/2026). Usai dari Élysée, Prabowo langsung bertolak kembali ke tanah air.