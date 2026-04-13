Dua Kali Luas GBK, Sport Center Terbesar Dunia Siap Dibangun di Bogor!

Indonesia bersiap menghentak dunia olahraga internasional. Bukan sekadar renovasi, pemerintah pusat secara resmi menunjuk Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, sebagai lokasi pembangunan Kawasan Olahraga Nasional (Sport Center) yang skalanya luar biasa: mencapai 750 hektare!

Untuk memberi gambaran, luas ini setara dengan dua kali lipat lebih luas seluruh kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan yang hanya sekitar 279 hektare. Dengan luas tanah milik PTPN IV PalmCo tersebut, proyek ini digadang-gadang akan menjadi salah satu ekosistem olahraga terpadu terbesar, tidak hanya di Asia, tapi juga di dunia.

Bukan Sekadar Lapangan, Tapi Kota Olahraga

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa kawasan ini dirancang sebagai "One Stop Sport Ecosystem". Di dalamnya, atlet tidak hanya berlatih, tetapi juga menempuh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan khusus, hingga tinggal di hunian atlet yang modern.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kita ingin mewujudkan kedigdayaan bangsa melalui olahraga. Kawasan ini akan menggabungkan pelatihan, sport science, hingga layanan kesehatan kelas dunia dalam satu titik," ujar Menko PMK Pratikno dalam keterangannya.

Rumah bagi 21 Cabang Olahraga Unggulan

Kawasan raksasa ini akan menjadi kawah candradimuka bagi 21 cabang olahraga (cabor) prioritas dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Mulai dari cabor langganan medali seperti Bulu Tangkis dan Angkat Besi, hingga olahraga world heritage kebanggaan Indonesia, Pencak Silat.

Fasilitas ini disiapkan untuk mencetak atlet muda yang tidak hanya jago fisik, tapi juga unggul secara akademik dan mental berkat sistem pembelajaran terpadu.

Magnet Ekonomi Baru: "The Next Sport Tourism"

Pembangunan yang diproyeksikan mulai terlihat geliatnya pada 2026 ini bukan hanya soal medali. Rudy Susmanto optimis Rancabungur akan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bumi Tegar Beriman.

"Sektor pariwisata, perhotelan, hingga UMKM akan meledak di sini. Event internasional yang nantinya digelar di Rancabungur akan membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat Bogor," tegas Rudy.

Saat ini, pemerintah pusat tengah melakukan proses pemilihan arsitek terbaik untuk merancang desain kawasan yang akan menjadi simbol kebanggaan baru Indonesia ini. Dengan luas lahan yang masif dan fasilitas super lengkap, Rancabungur siap mengubah wajah olahraga Indonesia selamanya.

