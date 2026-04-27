Dua Oposisi Israel Bersatu Demi Gulingkan Dominasi Netanyahu

Duo maut oposisi Israel, Naftali Bennett (kiri) dan Yair Lapid, resmi menggabungkan kekuatan dalam partai 'Together' untuk menantang dominasi Benjamin Netanyahu pada pemilu Oktober mendatang. (Foto: Flash90)

Peta politik Israel kembali bergejolak menjelang pemilihan umum akhir tahun ini. Dua rival terkuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yakni Naftali Bennett dan Yair Lapid, resmi mengumumkan penggabungan partai mereka untuk merebut kursi kekuasaan.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk mengakhiri dominasi panjang Netanyahu di panggung politik Israel. Yair Lapid, Ketua Partai Yesh Atid yang berhaluan tengah, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan mandat demi masa depan generasi muda Israel.

"Kita berdiri di sini bersama demi anak-anak kita. Negara Israel harus mengubah arah," tegas Lapid dalam konferensi pers bersama Bennett pada Minggu (26/4/2026), sebagaimana dikutip dari Reuters.

Eks PM Israel berhaluan kanan, Naftali Bennett, mengungkapkan bahwa wadah baru hasil merger ini akan diberi nama Together. Bennett sendiri yang akan memimpin partai tersebut dalam kontestasi politik mendatang.

"Setelah 30 tahun, sudah saatnya berpisah dengan Netanyahu dan membuka babak baru bagi Israel," ujar Bennett dengan nada optimistis.

Respons Dingin Netanyahu

Menanggapi manuver politik kedua rivalnya, Benjamin Netanyahu tampak tidak ambil pusing. Melalui akun Telegram pribadinya, pemimpin partai Likud ini justru melontarkan sindiran tajam dengan mengunggah foto Bennett dan Lapid bersama Mansour Abbas, Ketua Partai Arab, Ra'am.

Netanyahu mengingatkan publik pada memori koalisi tahun 2021, di mana ketiga tokoh tersebut sempat bersatu namun gagal mempertahankan stabilitas pemerintahan.

"Mereka pernah melakukannya sekali, mereka akan melakukannya lagi," tulis Netanyahu singkat, memprediksi sejarah kegagalan koalisi tersebut akan terulang.

Bayang-bayang Kegagalan Masa Lalu

Rekam jejak hubungan Bennett, Lapid, dan Netanyahu memang penuh dinamika. Pada 2013, Bennett dan Lapid sempat mencicipi kursi di pemerintahan Netanyahu. Namun, pada 2021 mereka memutuskan 'bercerai' dari Netanyahu dan membentuk koalisi sendiri dengan menggandeng United Arab List (UAL).

Sayangnya, pemerintahan hasil kongsi Bennett-Lapid kala itu hanya bertahan kurang dari 18 bulan. Perbedaan pandangan yang tajam, terutama terkait isu Palestina, menjadi duri dalam daging yang memicu perpecahan koalisi tersebut.

Posisi Netanyahu Mulai Goyah

Meski Netanyahu berhasil membentuk pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel pasca-Pemilu 2022, posisinya kini tak lagi sekokoh dulu. Agresi brutal ke Palestina menyusul serangan mendadak Hamas pada Oktober 2023 menjadi titik balik menurunnya kepercayaan publik.

Data jajak pendapat terbaru dari Times of Israel menunjukkan penurunan elektabilitas partai Likud secara signifikan. Likud diprediksi hanya mampu mengamankan 28 dari 120 kursi Knesset, merosot dari raihan saat ini sebanyak 34 kursi.

Survei tersebut juga memaparkan bahwa koalisi Netanyahu hanya mampu mengumpulkan total 51 kursi, jauh dari angka mayoritas. Sementara itu, riset N12 News Israel memprediksi skenario yang lebih menantang bagi petahana. Koalisi bentukan Bennett dan Lapid diprediksi mampu meraih 60 kursi, yang artinya berpeluang besar membentuk pemerintahan baru dan menggeser dominasi Netanyahu.